El codiciado e innovador restaurante de Nueva York que eligen Emma Stone y Jennifer Lawrence

Aunque muchos no sabían de esta amistad, las ganadoras del Oscar a la Mejor Actriz, Emma Stone y Jennifer Lawrence, disfrutan de pasar tiempo juntas y es que tienen muchos elementos en común, no solo por ambas haber conseguido semejante reconocimiento en el mundo del cine, sino que también coinciden en edad, estilos de vida y ambas acaban de convertirse en mamás. Con todo esto, seguramente tienen una buena conversación si salen a cenar, al menos eso pareció luego de que el restaurante Hwa Yuan de la ciudad de Nueva York compartiera en Instagram una foto de las dos junto al chef. Allí, se veían sonrientes, fuera de sus looks glamorosos de celebridades. Además, se mostraron engamadas ya que se vistieron de negro, un signo casi distintivo en esta ciudad.

La amistad entre las dos actrices galardonadas es discreta, por eso muchos se sorprendieron cuando la cuenta de Instagram del restaurante compartió la publicación: “Hwa Yuan estuvo encantado de recibir a Emma Stone y Jennifer Lawrence para la cena. El chef Tang y la familia Tang son grandes admiradores suyos y se sienten honrados de que sean fans de nuestro restaurante y comida. ¡Emma y Jennifer esperamos que hayan disfrutado y regresen pronto!”, escribió la cuenta.

Este encuentro es el primero que las actrices compartieron públicamente durante los últimos meses. Lawrence se convirtió en mamá en febrero, mientras que Stone le dio la bienvenida a su primera hija en marzo del año pasado. En una entrevista para Elle, en agosto de 2018, juntas explicaron sobre lo que significaba la maternidad en sus vidas.

Hwa Yuan, un reconocido restaurante en Nueva York

El restaurante de comida china en Nueva York al que acudieron Emma Stone y Jennifer Lawrence @hwa.yuan.nyc

La cita entre las actrices ocurrió en el restaurante Hwa Yuan, inaugurado originalmente en la década de los 60, incluso fue uno de los más populares del Chinatown hasta que cerró en los 80. De acuerdo con especialistas, a él se le atribuye la introducción en los menús de los fideos de sésamo en Nueva York. Tras una pausa prolongada, el restaurante volvió para deleitar a los comensales en 2017 y se ubica en el espacio original en East Broadway.

En sus publicaciones de Instagram, se ven algunos de sus platos y la apariencia del sitio, que aunque podría pensarse que es antiguo y tradicional, tiene detalles de modernidad. Se encuentra a tan solo cinco minutos caminando desde el Manhattan Bridge de Nueva York, sobre tres pisos y bajo la dirección del prestigioso chef Chen Lien Tang.

Cuando este recinto de comida china volvió a abrir sus puertas, Chen Lien Tang, hijo de Shorty Tang, retomó el legado y lo volvió a posicionar como uno de los favoritos de este tipo de menúes. Actualmente, algunas figuras, entre ellas las dos prestigiosas actrices, pelean por alguna mesa en su interior.

Aunque esta vez fueron Emma y Jennifer las que dejaron ver un poco más de este rincón de nueva York, este lujoso restaurante es concurrido por muchos jugadores de la NBA y otras celebridades, sobre todo por su atractivo menú basado en platos modernos que toman inspiración en la cocina tradicional china, con variedades de carnes, aperitivos fríos, mariscos y sopas.

Esta sería la primera vez que las dos actrices se ven juntas este 2022. Desde que Jennifer Lawrence dio a luz a su primer hijo con su esposo Cooke Maroney, también ha sido captada por las calles de la Gran Manzana en este verano, mientras presume algunos de sus looks más casuales.