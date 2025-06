El día de hiperactividad y rabia de Trump para asegurar la tregua en Medio Oriente: “¡Qué carajo están haciendo!”

WASHINGTON.- Furia, advertencias, llamados frenéticos y un exabrupto que sembraron de dudas las horas posteriores al inicio de una frágil tregua entre Israel e Irán. Después de anunciar exultante el lunes, un sorpresivo acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente, Donald Trump tuvo un día de hiperacción en el que buscó por todos los medios encarrilar un pacto que parecía derrumbarse por las violaciones de ambos bandos en conflicto.

Fue un frenesí de declaraciones a la prensa, mensajes y posteos en su red Truth Social que mostraron la faceta más visceral de Trump en la mañana, hasta que horas más tarde emergieron los indicios de que la tregua finalmente empezaba a plasmarse.

El presidente de detuvo a hablar con periodistas, cerca de las 6 (hora local), antes de abordar el Air Force One que lo llevaría a La Haya para la cumbre de la OTAN. Allí, se mostró enojado y frustrado por la -hasta ese momento- breve duración de la tregua, e incluso lanzó un exabrupto contra Israel e Irán.

“Israel, en cuanto llegamos al acuerdo, salieron y lanzaron un montón de bombas, como nunca antes había visto, la mayor cantidad que hemos visto”, dijo Trump. “Tengo que lograr que Israel se calme ahora. No estoy contento con Israel”, agregó el presidente, que llamó a su aliado Benjamin Netanyahu para pedirle que no atacara a Irán. El primer ministro israelí le respondió en un primer momento que no podía cancelar esa ofensiva y que era necesaria porque Teherán había violado el alto el fuego con ataques en el sur del país, donde hubo cuatro muertos.

“Básicamente, tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y con tanta intensidad que no saben qué carajo están haciendo”, disparó, con rabia, Trump, que buscaba llegar a La Haya con una tregua consolidada para mostrar un logro diplomático a los aliados de la OTAN.

El presidente Donald Trump llega a una cena formal en el Palacio Huis ten Bosch antes de la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos. (Foto AP/Markus Schreiber) Markus Schreiber - AP

El presidente no se detuvo allí. En medio del fuego cruzado entre Israel e Irán que ponía en serio riesgo el cese de las hostilidades tras 12 días de guerra, lanzó una fuerte advertencia al gobierno de Netanyahu. “Israel. No lancen esas bombas. Si lo hacen, es una violación grave. Traigan a sus pilotos a casa, ¡ahora!”, reclamó Trump, en un intento por frenar las agresiones tras la hora límite que el presidente había impuesto para el inicio de la tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), hace un gesto durante una cena con jefes de Estado y de gobierno en el Palacio Real "Huis ten Bosch", durante una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya, el 24 de junio de 2025. Los líderes de la OTAN celebrarán una cumbre de dos días los días 24 y 25 de junio en La Haya. (Foto de Remko de Waal / POOL / AFP) REMKO DE WAAL - POOL

Tras una ofensiva simbólica de la Fuerza Aérea israelí que destruyó una instalación de radar cerca de Teherán, “de conformidad con la conversación entre Trump y Netanyahu” Israel se abstuvo de realizar “nuevos ataques”, informó la oficina del premier en X. Trump tomó nota.

“Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor! ¡Gracias por su atención!”, escribió, ya a bordo del Air Force One, donde siguieron los posteos y los intercambios con periodistas.

Trump habla con los medios en el Air Force One, camino a la cumbre de la OTAN ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump remarcó que no buscaba un cambio de régimen en Irán, un tema en el que ha dado opiniones contradictorias en los últimos días. Los periodistas ahondaron en ese aspecto por un posteo en el que había abierto la puerta al fin del liderazgo del ayatollah Ali Khamenei, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijera que ese no era el objetivo del ataque contra las instalaciones nucleares.

“Si lo hay, hay”, contestó el presidente. “Pero no, no lo quiero leer así y quiero ver que todo se calme lo más rápido posible. El cambio de régimen lleva al caos”, advirtió.

Trump aseguró también que “Irán no va a tener enriquecimiento de uranio” tras el ataque norteamericano, y dijo que “lo último que tienen en mente en este momento es tener un arma nuclear”.

“¡Irán jamás reconstruirá sus instalaciones nucleares!”, aseguró en otro mensaje.

Pese a la afirmación contundente del mandatario, una evaluación inicial de inteligencia estadounidense a la que tuvieron acceso The New York Times y la CNN señaló que los ataques norteamericanos no destruyeron componentes claves del programa nuclear iraní y que probablemente “solo retrasaron” algunos meses su lanzamiento.

“[En Irán] saben que llegarán a ser una gran nación comercial. Son muy buenos comerciantes, y van a ser una gran nación comercial. Y tienen mucho petróleo. Van a estar bien”, confió Trump ante los periodistas.

“Deberían ser capaces de reconstruir y hacer un buen trabajo. Nunca tendrán energía nuclear. Pero aparte de eso, deberían hacer un gran trabajo, que es exactamente lo que he estado diciendo durante años. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, indicó.

“Ni siquiera quieren pensar en la energía nuclear. Y nuestros pilotos de los [bombarderos] B-2 lo hicieron posible. Tuvieron un magnífico éxito en la oscuridad de la noche, sin luna, sin luz, sin nada. Dieron en el blanco perfectamente”, añadió, en referencia a la operación “Martillo de Medianoche” en la que fueron lanzadas 14 bombas anti-búnker y más de 24 misiles Tomahawk sobre las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan.

697 / 5.000 Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies, tomada el 22 de junio de 2025, muestra un primer plano de los cráteres tras los ataques estadounidenses contra la Planta de Enriquecimiento de Combustible Fordow (FFEP) de Irán, al noreste de la ciudad de Qom. El presidente Donald Trump afirmó que los ataques aéreos estadounidenses de la madrugada del 22 de junio "destruyeron por completo" las principales instalaciones nucleares de Irán, mientras Washington se unía a la guerra de Israel contra Teherán en un momento crítico para Oriente Medio. (Foto: Imagen satelital ©2025 Maxar Technologies / AFP) - - Satellite image ©2025 Maxar Tech

Trump también reveló que había dialogado con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la crisis. “Tendría que echarle un vistazo”, respondió Trump. “Como saben, Vladimir me llamó. Me dijo: ‘¿Puedo ayudarte con Irán?’. Le dije que no, que no necesitaba ayuda con Irán. Necesito ayuda contigo. Y espero que lleguemos a un acuerdo con Rusia”, dijo, en clara alusión a la guerra en Ucrania.

El acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente sellado finalmente con la intervención de Trump entusiasmó al congresista republicano Buddy Carter, que propuso al Comité Noruego del Nobel la candidatura del presidente para el máximo galardón de la paz, por el “histórico y extraordinario papel” que desempeñó en el pacto.

“La influencia del presidente fue decisiva para forjar un acuerdo rápido que muchos creían imposible”, destacó Carter, mensaje del que propio Trump se hizo eco en sus redes sociales.

En el Air Force One, ya en “modo cumbre”, el líder republicano también tuvo tiempo para filtrar un mensaje que generó revuelo. En el texto -de una plataforma no identificada-, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, felicitaba al presidente por su “acción decisiva en Irán”, y luego se entusiasmaba con la posibilidad de lograr “algo que ningún presidente estadounidense en décadas podría haber hecho”.

“Señor presidente, querido Donald”, empezaba el mensaje de Rutte, como se vio en una captura de pantalla que Trump publicó en Truth Social. “Felicitaciones y gracias por su acción decisiva en Irán, eso fue realmente extraordinario, y algo que nadie más se atrevió a hacer. Hace que todos estemos más seguros”, elogió, antes de una cumbre clave en la que la alianza atlántica podría acordar que los países miembros firmen el nuevo compromiso de gastar el 5% de su PBI en defensa, una exigencia que Trump impulsó durante meses.