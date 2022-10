El drama de la atleta olímpica Lolo Jones en medio de una fuerte depresión: “Esa fue la última vez que sonreí”

escuchar

En los últimos años, atletas de diferentes disciplinas han dejado atrás las viejas creencias que mantenían ocultas las afectaciones del alto rendimiento en la salud mental y han compartido con los aficionados los problemas que enfrentan mientras disputan competencias y consiguen títulos. En su momento, Michael Phelps y Simone Biles rompieron estigmas, sus testimonios abrieron la puerta para el resto. Esta vez, Lolo Jones, quien no consiguió clasificar a los últimos Juegos Olímpicos y enfrenta conflictos personales, compartió con sus seguidores el momento que atraviesa.

“Esta fue la última vez que salí de mi casa. Y honestamente la última vez que sonreí. 2022 ha sido uno de los años más duros de mi vida. A veces no salgo de mi casa durante días porque estoy muy deprimida”, escribió junto a una fotografía en la que aparece posando junto a una amiga. “Perdí a mi papá. No logré formar parte del último equipo olímpico. Traté de volver a la pista de atletismo, pero pesaba 25 libras de más por hacer bobsleigh, así que prácticamente quedé de última en todas las carreras”, agregó Jones, quien ha representado a Estados Unidos tanto en atletismo como en bobsleigh a nivel olímpico.

La atleta Lolo Jones contó que se ha sentido deprimida y casi no sale de su casa @lolojones - @lolojones

Hace un par de meses, la atleta de 39 años compartió que inició un proceso de congelación de óvulos debido a que tener hijos y formar una familia es uno de sus sueños. Sin embargo, asegura que, aunque creyó que el tiempo lejos de la actividad deportiva podía ayudarle a concentrarse en la búsqueda de pareja, no tuvo suerte: “El tipo con el que estuve hablando durante 8 meses que dijo que era cristiano y básicamente era una mentira”.

Lolo Jones ha participado en tres Juegos Olímpicos representando a Estados Unidos, dos de ellos en verano como atleta y uno más en Invierno como competidora de bobsleigh @lolojones - @lolojones

Lolo Jones se ha enfrentado a críticas constantes por su decisión de no mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, un objetivo ligado con la religión que profesa, y fue víctima de burlas por la decisión de congelar sus óvulos, también por su edad. “Es difícil mantenerse firme cuando las personas que te tratan mal las ves tener éxito. Es difícil seguir tratando de tener citas cuando tu corazón sigue estando roto”, añadió en la publicación en Instagram diciendo que hay días en los que se siente herida y olvidada.

La atleta agradeció a los amigos que la han ayudado cuando saben que no se encuentra en su mejor momento. En respuesta al extenso mensaje, sus seguidores, colegas y amigos la alentaron a seguir adelante pese a los problemas que atraviesa: “Nunca olvides lo maravillosa que eres, Lolo, que se joda el internet”, “siempre estoy dispuesto a sacarte de la casa y me alegro de poder hacerte reír”, “solo quiero que sepas que no estás sola en este camino”, “aprendemos más sobre nuestra fortaleza de las pruebas que del éxito”.

En el nivel más competitivo, Jones participó por última vez en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, cuando obtuvo el décimo lugar en la prueba doble de bobsleigh. Desde entonces se ha mantenido entre esta disciplina y el atletismo, sin éxito para clasificarse y volver a representar al país.

LA NACION