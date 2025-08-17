El dupe que es tendencia: el maquillaje de Five Below, similar a una marca de Sephora, cuesta menos de US$5
El local minorista ofrece en su página web la versión económica de una conocida crema corporal
- 4 minutos de lectura'
Para los fanáticos de Sephora y sus productos de belleza virales, Five Below se convirtió en la opción para conseguir dupes que parecen sacados de la tienda de lujo, pero a precios accesibles. En esta cadena de tiendas minoristas de Estados Unidos se pueden encontrar los productos de maquillaje del momento, como una crema corporal de Sol de Janeiro, a menos de 5 dólares.
Dupe de una crema corporal viral: Five Below ofrece versión similar por solo 5 dólares
La reconocida crema corporal de Sol de Janeiro, Brazilian Bum Bum Cream, guarda un notable parecido con su dupe, la Solar Flare Carnival Spirit. Tanto la versión de Sephora como la de Five Below están formuladas para hidratar y revitalizar la piel, y el diseño del envase de su duplicado es muy similar al original.
En la tienda minorista, el envase de 296 ml cuesta US$5, mientras que en Sephora, la presentación de 75 ml vale US$24 y la de 240 ml, US$48.
En el local oficial, la crema corporal se describe como de uso diario que promete “iluminar visiblemente la piel gracias a su fórmula enriquecida con vitamina C”. Está diseñada para suavizar la textura y unificar el tono, además de tener una fragancia cálida y floral con notas de ciruela negra, ámbar, maderas de vainilla y flores de jazmín.
Algunas de las opciones disponibles en Five Below incluyen:
- Sun-kissed Tropics
- Carnival Spirit
- Butter
- Samba
Otras opciones dupes por menos de 5 dólares
La tienda minorista también posee dupes de otros productos reconocidos, como el perfume de Ariana Grande. La fragancia Cloud, según detalló la página oficial, combina frescura, dulzura y sensualidad. Está compuesta por flor de lavanda, pera jugosa y bergamota, donde destacan la crema de coco batida, el praliné y la orquídea vainilla. El frasco de 30 ml cuesta US$50, el de 50 ml US$62 y el de 100 ml US$72.
La presentación, inspirada en la silueta de una nube, se asemeja a la colonia Soft Cloud de Five Below, que cuesta US$5.
A su vez, el desinfectante de manos de la marca Touchland, que cuesta US$10 en Sephora, se puede conseguir la versión dupe a US$3 en la tienda minorista. Hay distintas opciones como:
- Island Coconut
- Cucumber Melon
- Pineapple Dream
- Watermelon
Qué son los dupes de productos de maquillaje
El término dupe proviene de la palabra inglesa duplicado y se presenta como una opción accesible frente a un artículo de lujo. Sin embargo, la calidad entre ambos no siempre es equivalente.
Según un informe de Crane Authentication, empresa que trabaja con marcas para monitorear imitaciones, estos artículos “pueden no igualar al producto original, ya que es menos probable que se fabriquen con materiales premium y sostenibles”, indicó a El País.
Para Rosalía Salvia, directora de propiedad intelectual de la compañía dermatológica Isdin, un producto puede parecerse “superficialmente” a otro sin ofrecer la misma eficacia.
“Uno de los grandes mitos que se ha difundido es que si contienen los mismos ingredientes son iguales. Esto es profundamente inexacto. La calidad depende de la formulación completa, las concentraciones, la estabilidad de los activos, la forma galénica, la tecnología de liberación y, sobre todo, de los estudios que la respalden”, señaló.
Desde el ámbito legal, existe una distinción entre falsificaciones y duplicados, explicó David Gómez, socio director del bufete Baylos. Mientras que las primeras constituyen “una copia ilegal” al parecer un producto del titular legítimo, los duplicados son “artículos que imitan algunas o todas las características de otro ya existente”.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Washington D.C. Le lanzó un sándwich a un agente de la CBP, perdió su trabajo y ahora podría ir a prisión
De regreso. Cuándo comienza La Liga de España y cómo ver en vivo la temporada completa desde EE.UU.
Se enfrentará a Terence Crawford. Canelo Álvarez: así fueron las únicas dos derrotas en su vida como boxeador contra grandes figuras
- 1
Le rechazaron la visa dos veces después de ser AuPair, pero lo intentó de nuevo y el cónsul tomó su decisión final
- 2
Abandonaron la “comodidad” de California y eligieron un nuevo destino donde todos son “mucho más felices”: “Era hora de irnos”
- 3
“Flowing Hair Chain Ameri”: la moneda de un centavo de EE.UU. que puede venderse por hasta US$2,5 millones
- 4
La ley firmada por Gavin Newsom en California que entra en vigor el 1° de septiembre y afecta las admisiones en universidades