El emotivo momento en que Katya Echazarreta se entera de que será la primera mexicana en ir al espacio

“¡Vas al espacio!”, se escucha decir a alguien mientras detrás del teléfono está una ingeniera mexicana. No da crédito a lo que acaba de oír. “Estamos encantados de presentar a nuestra primera astronauta Katya Echazarreta. He soñado con el momento en que podamos decirle a alguien que va a ser nuestro primer ciudadano astronauta. Me emociona decirte que ahora mismo en este momento, Katya, serás nuestra ciudadana astronauta número uno”, le dice la voz al darle la noticia. Ella no sabe qué hacer y, de la emoción, se suelta a llorar.

Katya Echazarreta será la primera mujer nacida en México que irá al espacio por parte de Blue Origin y fue la empresa Space for Humanity la que compartió aquel momento que enchinó la piel de muchos con su reacción.

Quien está del otro lado de la llamada es Rachel Lyons, directora ejecutiva de Space & Humanity, la encargada de dar el mensaje a la mujer que hará historia e irá al espacio en la misión NS-21 de Blue Origin.

Katya Echazarreta irá al espacio

La reacción de la joven mexicana

Cuando Lyons termina de hablar, toca el turno a Maikala Harris, de Blue Origin, quien le dice que podía llevar a una persona a ver el lanzamiento. Ella no lo piensa, ni titubea, sabe quién será su acompañante: su mamá.

En ese momento, Katya llora, no puede contener lo que siente, tímidamente revela que no sabe que decir y, como las palabras no llegaban a su mente, solo pronuncia: “Mi mamá se va a volver loca, gracias”.

“Su hija al espacio”, le dice Maikala a mujer que también está presente. La emoción es la misma, solo puede gritar y abrazar a su hija, con todo el cariño que puede: “Te amo, lo sabía, siempre lo supe”.

El momento en que Katya Echazarreta se entera de que será la primera mexicana en ir al espacio

¿Quién es la primera nacida en México que irá al espacio?

Para Katya Echazarreta, su mamá es uno de los pilares de su vida, pues se mudó con ella a Estados Unidos cuando tenía siete años. A su lado vivió todas las complicaciones, sobre todo el enfrentarse a otro país y a la barrera del idioma. Ahora, la mujer cumplirá el sueño de muchas pequeñas que imaginan con ser astronautas y llegar al espacio, convirtiéndose en una inspiración en su país y fuera de él.

La tripulación que irá al espacio Blue Origin

Blue Origin compartió un comunicado con su breve ficha, Katya nació en Guadalajara, Jalisco, y su misión es darle representación a las mujeres y minorías a las que les interese la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). También es coanfitriona de la serie de YouTube Netflix IRL y Electric Kat, en el programa de CBS Mission Unstoppable.

Sus sueños no se detienen y su trayectoria tampoco, ahora cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad Johns Hopkins y obtuvo su licenciatura en Ingeniería Eléctrica de UCLA en 2019. Tras egresar, estuvo cuatro años en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y trabajó en sobresalientes misiones, como la Perseverance Rover y Europa Clipper.

Blue Origin presenta la tripulación de su misión NS-21 al espacio

La misión NS-21 será el quinto vuelo tripulado para el programa New Shepard y el 21 en su historia. La fecha del lanzamiento se dirá pronto. En la tripulación, está el inversionista y astronauta del NS-19, Evan Dick; el piloto de aviones de negocios y presidente de Action Aviation, Hamish Harding; el ingeniero de producción civil, Víctor Correa Hespanha; el aventurero y cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson, y el explorador y cofundador de la firma de capital privado Insight Equity, Victor Vescovo.

Víctor Correa Hespanha será el segundo brasileño en volar al espacio. Cada astronauta llevará una postal al espacio en nombre de Blue Origin.