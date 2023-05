El estado norteamericano con residentes más felices

escuchar

Encontrar el lugar más “feliz” para vivir en Estados Unidos depende de múltiples factores. Para simplificar el proceso, y mediante el análisis de siete categorías clave, una plataforma de búsqueda escolar comparó los parámetros que influyen en la vida de una persona y enumeró cuáles son los estados más felices de ese país.

Scholaroo analizó 54 indicadores diferentes desglosados en siete categorías o dimensiones clave: empleo, actividades de ocio, salud mental, finanzas personales, relaciones personales, salud física y políticas sociales. Entre los principales hallazgos que se obtuvieron, Massachusetts resultó el lugar más feliz de EE.UU., mientras que los primeros puestos se completaron con: Illinois, Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. En un marcado contraste, entre los estados menos felices se encontraron: Alabama, Lousiana, Kentucky, Mississippi y Arkansas, mientras que el que obtuvo el puntaje más bajo fue West Virginia, de acuerdo con este estudio.

En su metodología, Scholaroo comparó los 50 estados y evaluó las dimensiones con 54 métricas relevantes, cada una con un peso correspondiente. Finalmente, determinó el promedio de cada estado para hacer la puntuación general.

Los diez estados más felices de EE.UU. son:

Massachusetts

Illinois

Connecticut

New Jersey

New York

Maryland

Minnesota

California

Hawái

Vermont

Carolina del Sur se ubicó entre las últimas posiciones del ranking Unsplash

Los diez con las calificaciones más bajas, según los parámetros de Scholaroo son:

Carolina del Sur

Missouri

Tennessee

Oklahoma

Alabama

Louisiana

Kentucky

Mississippi

Arkansas

West Virginia

El estudio fue publicado el pasado 11 de mayo. La categoría empleo valía 12 puntos, misma que se dividió entre los parámetros: tasa de dejar de fumar, de despidos, horas de trabajo, tiempos de desplazamiento, tasa de desempleo, de productividad, condiciones de trabajo y licencia pagada legislada.

West Virginia fue el peor calificado del listado Pixabay

La parte de actividades de ocio, con un valor de diez puntos, se concentraba en indicadores como frecuencia de visitas al cine, hoteles y moteles, transporte aéreo, visitas a las librerías, tiendas de pasatiempos, entusiastas del ejercicio, entre otras. En la categoría de salud mental se contaba la tasa de depresión, dificultad mental, tendencias de ansiedad, tasa de suicidio, estrés y porcentaje de adultos con una enfermedad mental que no pudieron recibir tratamiento. Esta categoría fue la de mayor valor, al igual que la de salud física, con 20 puntos del total.

Los estados con mayor índice de depresión son:

Florida

Carolina del Sur

Nevada

Texas

Los estados con índice de depresión más bajo son:

Maine

Alaska

Vermont

Montana

Utah

¿Cómo es vivir en Massachusetts?

Massachusetts se encuentra entre Nueva York, Vermont, New Hampshire y Conneticut, con una ubicación privilegiada. Es además el estado más poblado de la región de New England de Estados Unidos. Con el tiempo, se ha convertido en un centro de negocios, industria, educación e historia estadounidense. No obstante, aunque ofrece un buen nivel de vida para sus residentes, también tiene un alto precio. Es considerado el sexto estado más caro del país, con un promedio 45% más alto que el nacional. En comparación con otro reconocido lugar, residir en este estado es 18% más barato que en Nueva York, de acuerdo con Up Homes.

