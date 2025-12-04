La conmovedora historia detrás del árbol de Navidad del Rockefeller Center: un tributo al sueño de su esposo

El 3 de diciembre, el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York conquistó millones de miradas de todo Estados Unidos, con gran ilusión de cara a la temporada festiva. Para la familia que donó el abeto noruego a Manhattan también es un gesto muy emotivo, aunque por una razón más en particular: se trató de un tributo al padre del clan, quien falleció hace cinco años.

Quién es la familia que donó el árbol de Navidad a Rockefeller Center: su historia

Dan y Judy Russ adquirieron una bonita tradición familiar cuando se mudaron juntos a East Greenbush, en Nueva York: acudir a una granja local para talar su propio abeto. Cuando él falleció a los 32 años, Judy dejó de hacerlo, pero volvió a esa rutina anual por su hijo Liam, quien actualmente tiene siete años. Ahora, la donación del árbol de Navidad a Rockefeller Center es un homenaje a la memoria de su esposo.

“Este árbol podría incluso ser el árbol de Navidad del Rockefeller Center”, expresó Dan a Judy cuando observó el abeto de más de 23 metros de altura junto al garaje de su casa, tal como relató la protagonista a NBC. Así, se le ocurrió que podrían alquilar una grúa para decorarlo en las fiestas.

En noviembre pasado, se cumplieron cinco años del fallecimiento de Dan Russ, y Judy tuvo una idea para rendir homenaje a su tradición junto a su hijo Liam: donaría el imperioso abeto, que fue plantado por los bisabuelos de su esposo, al icónico evento de Manhattan.

“Este árbol genealógico, con tanta historia familiar, será el lugar al que todos acudan a celebrar este año”, señaló. Y siguió: "Estamos muy felices de poder compartir una parte de nuestra familia con el mundo“.

El abeto de más de 23 metros de altura fue trasladado más de 200 kilómetros desde East Greensbush Facebook/Rockefeller Center-Unsplash/Alex Haney

Cómo fue descubierto el árbol de Navidad de Rockefeller Center 2025

El abeto se cubrió de nieve en enero pasado, en pleno invierno, y Judy decidió tomarle una foto, que le envió a una amiga, cuyo padre fue supervisor de seguridad en el Rockefeller Center. Posteriormente, él se la mandó a Erik Pauze, el jardinero jefe del establecimiento, quien elige el árbol de Navidad desde hace tres décadas.

“En cuanto lo vi, supe que era perfecto”, señaló a Rockefeller Center Magazine. Su criterio, explicó, se centra en identificar “un árbol que querrías tener en tu casa, pero a una escala mayor”. "Debe hacer sonreír a la gente en cuanto lo vea“, precisó.

Este icónico evento navideño atrae a miles de visitantes cada año Unsplash/Jonehll Pannell

La decoración del árbol de Navidad en Nueva York este 2025

El abeto noruego recorrió más de 200 kilómetros desde la ciudad hasta Nueva York, con 23 metros de altura, 13 metros de diámetro y un peso de alrededor de 11 toneladas.

Su decoración, un año más, fue imponente y, en esta ocasión, el toque esencial se incluyó en su cima. Se trató de una deslumbrante estrella de Swarovski, del arquitecto Daniel Libeskind, que pesa más de 400 kilogramos y cuenta con un diámetro de poco menos de tres metros. Este adorno presenta 70 puntas cubiertas con más de tres millones de cristales.

“Estoy emocionada de crear más recuerdos preciados con mi familia y amigos de la infancia, ya que se convierte en el árbol de Navidad del mundo", expresó emocionada Judy Russ.