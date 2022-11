Se abrió, contó lo más difícil de vivir en Estados Unidos y muchos lo consolaron: “Es mi sueño, pero cuesta”

escuchar

Nacho quiso compartir con su comunidad virtual cómo es realmente vivir en el país norteamericano. Por lo general, en sus redes sociales muestra solo la parte feliz: la de las fiestas, el deporte, las salidas con amigos y los viajes. Por eso, en esta ocasión se sinceró y habló de lo que más se le dificulta al no estar en Paraguay, su país de origen. “No le llamaría ‘cosas negativas’, pero sí ‘cosas difíciles’”, dijo el joven al dar una lista de lo que, de pronto, hace que no la pase tan bien.

El tiktoker (@nachomasulli02) viajó hasta tierras estadounidenses para cumplir su sueño de jugar fútbol y estudiar en la universidad. Aunque todavía no dio detalles de cuál es la profesión para la que se prepara ni cómo se involucró con el deporte, lo que sí confirmó es que está viviendo un sueño.

También recalcó que esos anhelos que tenía cuando pensó en emigrar a EE.UU. solo fueron posibles gracias al sacrificio que hace cada día. En ese sentido, mencionó qué es lo que más le hace falta, a pesar de aparentemente tenerlo todo en el lugar donde está ahora.

Lo más difícil de vivir en EE.UU., según un tiktoker

1. Estar lejos de sus seres queridos

Para Nacho lo más importante es estar cerca de las personas que más ama: su familia y sus amigos. Regularmente está ocupado en la escuela, pero los días de soledad es cuando más recuerda sus momentos en Paraguay: “Mi mamá y yo somos extremadamente unidos… no puedo ni explicar las ganas que tengo de abrazarla de repente. Y no puedo”, se sinceró.

Respecto a sus amigos, reconoció que los nuevos son fantásticos, pero que nada se compara con el tiempo que compartía con las “amistades de toda la vida en Paraguay”. No solo eso, también dejó a sus tres perritas al cuidado de sus padres y eso es quizá lo que más le pesa hasta el día de hoy: “Puedo hacer una videollamada con mi familia o mis amigos... Ellas no tienen ni idea de por qué ya no me ven más”.

2. Extrañar su país

Además de querer estar cerca de sus seres queridos, el creador de contenido también ha vivido los choques culturales con intensidad. Mientras que está en su habitación estadounidense, piensa en lo que sería estar en Paraguay y disfrutar de la comida típica de allí: “No es lo mismo estar en mi casa con todas mis cosas que estar en esta pieza que tengo que compartir con una persona de una cultura totalmente diferente”.

Lo que el tiktoker más extraña son sus perritas @nachomasulli02/TikTok

No se arrepiente de vivir en Estados Unidos

Lejos de arrepentirse de dejar su ciudad natal, el latino se dijo orgulloso por cumplir su sueño a pesar de todas las complicaciones sentimentales: “Es hermoso lo que estoy viviendo. Estoy demasiado feliz de estar estudiando acá, haciendo lo que amo que es jugar fútbol”, relató.

Entonces, quiso dejarles una enseñanza a todos sus seguidores: para conseguir la vida deseada y cumplir metas es necesario atravesar por algunos sacrificios. Aún cuando él comparte lo bien que la pasa en EE.UU., admite que también tiene instantes de tristeza y desesperación por estar lejos de su hogar.

Este mensaje inspiró a otras personas, quienes se dieron el tiempo de expresarle a Nacho su opinión en la sección de comentarios: “El sacrificio de hoy es el éxito de mañana, sos una inspiración para muchos jóvenes”; “A veces hay que tocar fondo para poder llegar al éxito”; “Yo llevo 18 años fuera de nuestra tierra guaraní y seis que no abrazo a mis padres y hermana. Es difícil pero todo tiene su propósito”, le dejaron.

LA NACION