El gobierno de Trump desclasifica documentos del caso Epstein y generan decepción

WASHINGTON.- La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó el jueves documentos oficiales relacionados con el magnate financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y otros delitos graves, pero el primer conjunto de archivos publicado en el sitio web del Departamento de Justicia ya había estado circulando en gran medida en el dominio público durante años y no incluía ninguna novedad impactante sobre el caso.

De las aproximadamente 200 páginas de documentos no se desprende ninguna revelación importante: entre los nombres famosos de la lista de contactos de Epstein se encuentran el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, Michael Jackson y el actor Alec Baldwin.

Entre los demás nombres de la lista de contactos se encuentran los de Ethel Kennedy (madre de Robert F. Kennedy Jr.), el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, la supermodelo Naomi Campbell, la cantante Courtney Love, Bob Weinstein (hermano del exproductor acusado de abuso Harvey Weinstein), el fallecido senador Ted Kennedy y el actor Ralph Fiennes.

Trump y el magnate Epstein compartieron una fiesta con animadoras en 1992 Captura

Pero no se trata de “una lista de clientes” de Epstein, advierte el New York Post, sino de personas que figuran en la extensa lista de contactos del exfinancista, la gran mayoría de los cuales -si no todos- han sido denunciados a lo largo de los años en demandas y filtraciones relacionadas con el caso.

El nombre de Donald Trump no aparece en los contactos, pero los documentos confirman que Epstein también mantuvo relaciones con el presidente de Estados Unidos.

Durante el escándalo habían salido a la luz algunas fotos de Trump con Epstein. Ahora, los registros del avión privado de este último muestran que el presidente lo utilizó junto con su entonces esposa Marla Maples (la pareja se divorció en 1999), su hija Tiffany y la niñera, el 15 de mayo de 1994.

Los nombres publicados por el gobierno de Trump que figuraban en la temida “lista Epstein” ya eran conocidos por el publico desde hacía tiempo

Pero no fueron los famosos vuelos a la isla de Little Saint James -donde se cometieron abusos contra cientos de mujeres, entre ellas muchas menores- sino dos conexiones internas: desde Palm Beach hasta el aeropuerto Reagan en Washington y desde Washington hasta Teteboro, en Nueva Jersey.

Los documentos incluían copias de los registros de vuelos del avión privado de Epstein, que han estado disponibles en múltiples casos judiciales durante mucho tiempo, y una fotocopia muy censurada de una agenda que presuntamente fue compilada por Epstein y su confidente de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell, que ha sido mencionada en informes de la prensa durante muchos años.

El Departamento de Justicia también publicó una lista de masajistas, cuyos nombres fueron cubiertos porque también eran víctimas, con partes censuradas y una lista de evidencias que mostraba links a más de 150 artículos, incluyendo imágenes de desnudos, mesas de masaje, juguetes sexuales y otros objetos. No había indicios de si la lista provenía del caso de Epstein, del caso de Maxwell o de alguna otra investigación.

Jeffrey Epstein consideraba a Ghislaine Maxwell su "mejor amiga" GETTY IMAGES

Bondi había anticipado los documentos durante una aparición en Fox News el miércoles, en la que señaló: “Noticias de última hora en este momento, van a ver información sobre Epstein publicada”. El Departamento de Justicia dijo que estaba haciendo públicos los documentos para mostrar su compromiso con la transparencia.

Trump, quien era presidente cuando Epstein fue arrestado en 2019, sugirió mientras hacía campaña el año pasado que buscaría desclasificar los archivos del gobierno.

Sin “bombas”

Sin embargo, la presentación de los documentos -que primero se entregaron a comentaristas políticos en la Casa Blanca horas antes en carpetas que decían “Los Archivos Epstein: Fase I”- mostró la inclinación del gobierno por el espectáculo y su preferencia por influencers conservadores con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

El Departamento de Justicia no publicó los archivos en su sitio web hasta horas después, junto con una nota que minimizaba su importancia. “La primera fase de archivos desclasificados contiene en gran medida documentos que han sido filtrados anteriormente, pero nunca publicados de manera formal por el gobierno de Estados Unidos”, señala la nota.

La podcaster Liz Wheeler, quien fue una de las primeras influencers en acceder a los documentos, posteó en un vídeo publicado en X que no recibieron “bombas” en los archivos. “Todos estamos esperando cosas jugosas, y eso no es en absoluto lo que hay en esta carpeta”, dijo, y agregó que “lo que estábamos buscando estaba oculto para nosotros”.

El comentarista político conservador Rogan O'Handley, también conocido como DC Draino, y la creadora de contenido de redes sociales Chaya Raichik sostienen carpetas que contienen documentos recién publicados sobre el financiero Jeffrey Epstein, el jueves 27 de febrero de 2025, en Washington. Evan Vucci - AP

La representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida) calificó la falta de nueva información como una “completa decepción” y escribió en una publicación en X: “¡Entreguen la información que pedimos!”

Aún no está claro si algún material restante inédito sobre la investigación de Epstein, que ya ha sido ampliamente documentada en documentos judiciales, filtraciones y revelaciones de registros públicos, arrojaría alguna nueva luz sobre el caso.

Es poco probable que los documentos satisfagan a los curiosos de internet ansiosos por nuevos detalles sobre los delitos de Epstein y sus conexiones con personas famosas, que han sido objeto de un intenso escrutinio mediático durante mucho tiempo. La falta de nueva información atrajo críticas incluso por parte de algunos conservadores.

El departamento dijo que los archivos contenían en gran medida “documentos que se habían filtrado anteriormente pero que nunca fueron divulgados formalmente por el gobierno de Estados Unidos”.

Epstein fue acusado de abusar sexualmente de decenas de niñas menores de edad a principios de la década del 2000, pero terminó cumpliendo sólo 13 meses en prisión. Fue acusado de cargos federales en Nueva York en 2019, más de una década después de que llegara en secreto a un acuerdo con fiscales federales de Florida para deshacerse de cargos similares de tráfico sexual, pero su suicidio por ahorcamiento en una prisión de Nueva York en agosto de ese año detuvo su procesamiento.

El caso ha atraído una amplia atención debido a los vínculos de Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell con miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios. La propia Maxwell es hija del difunto magnate británico de los medios de comunicación Robert Maxwell, que fue propietario del New York Daily News.

Los documentos clasificados del caso incluían los nombres de varios políticos, famosos y empresarios de alto nivel, lo que alimentó las teorías conspirativas en torno a su muerte en agosto de 2019. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no encontraron pruebas un crimen en su muerte.

Un informe del Inspector General del Departamento de Justicia de 2023 concluyó que una “combinación de negligencia, mala conducta y fallos en el desempeño del trabajo” condujeron a las circunstancias que permitieron a Epstein quitarse la vida.

Agencias AP, ANSA y diario The Washington Post

LA NACION