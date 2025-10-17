El gran cambio de octubre en Sam’s Club que impacta a todos sus clientes: nuevo horario los domingos

La cadena de tiendas mayoristas Sam’s Club anunció una modificación en su horario de atención los domingos, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a sus miembros y optimizar la experiencia de compra durante la temporada previa a las fiestas. El cambio, que entró en vigor este 12 de octubre, forma parte de sus ajustes operativos.

Nuevos horarios de Sam’s Club: qué cambia los días domingos

El club mayorista perteneciente a Walmart informó el viernes que, a partir del fin de semana pasado, sus tiendas operan de 8 a 20 hs (hora local) todos los días. El ajuste más destacado se aplica los domingos, cuando anteriormente el horario era de 10 hs a 18 hs.

Según un comunicado de la cadena de supermercados, el cambio de horario se implementará por la temporada navideña Facebook: Sam's Club

“Tomamos esta decisión en respuesta al abrumador feedback de nuestros miembros, y justo a tiempo para la ajetreada temporada navideña, cuando la comodidad es lo más importante”, dijo un portavoz en un comunicado a Business Insider.

Al igual que Costco, Sam’s Club reserva la primera hora para los miembros Plus, mientras que el acceso general comienza a las 9 hs. Su membresía estándar cuesta 50 dólares, frente a los US$65 de Costco, y la Plus US$110, en comparación con los US$130 de la otra tienda mayorista.

La estación de servicio del Sam's Club funcionará de 6 a 22 hs. Facebook: Sam's Club

Por su parte, la cafetería estará disponible de 10 hs a 20 hs y ofrecerá alimentos y bebidas durante todo el día, mientras que la gasolinera operará de 6 hs a 22 hs. Los compradores con servicio de recogida podrán retirar sus pedidos desde las 7 hs a 20 hs.

Cómo es el horario de Sam’s Club en los días festivos

Las únicas excepciones al nuevo horario serán la víspera de Navidad, cuando las tiendas cerrarán a las 18 hs y los días de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y Pascua, en los que permanecerán cerradas por los feriados.

Nuevos cambios y expansión en Sam’s Club

Durante la Conferencia Anual Global de Bienes de Consumo de Barclays en Boston en septiembre, Chris Nicholas, el CEO de la cadena, explicó por qué el canal de clubes superará al comercio minorista en general. “Creo que el valor está resonando muy bien. No importa la generación, el nivel de ingresos ni la ubicación en el país norteamericano, a la gente realmente le gusta obtener buen valor y productos de calidad”, afirmó Nicholas, según indicó Talk Business.

Además, subrayó que ofrecer una experiencia sin interrupciones es fundamental para el crecimiento. Actualmente, el 40% de los miembros que compran en los clubes utilizan la opción Scan & Go, y se benefician de la tecnología de salida automática, que escanea el carrito mediante visión por computadora y elimina la necesidad de revisiones manuales al salir.

La primera hora de atención en Sam’s Club está destinada a los miembros Plus, mientras que el resto de los socios puede ingresar a partir de las 9 hs. Facebook: Sam's Club

En cuanto a la expansión física, Sam’s Club inauguró un club en Tempe, Arizona, y sumó un total de 601 tiendas mayoristas y tiene 30 establecimientos adicionales planificados para los próximos años. Esta apertura siguió a la de una ubicación en Grapevine, Texas, que comenzó a operar esta primavera, la primera construcción desde 2017.

Por otro lado, las ventas de comercio electrónico aumentaron un 26% en el último trimestre. De ese crecimiento, dos tercios se generaron a través del e-commerce, y la mitad correspondieron a entregas a domicilio. Nicholas destacó que la entrega exprés, que se realiza en tres horas o menos, creció un 185% y aún presenta oportunidades de expansión.