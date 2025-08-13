El guiño del venezolano Jose Altuve al boricua Carlos Correa tras su regreso a los Astros de Houston

El retorno del puertorriqueño Carlos Correa a los Astros de Houston generó una oleada de emociones dentro y fuera del campo. En el marco del primer partido de regreso del ahora tercera base al equipo texano, el venezolano Jose Altuve no escatimó elogios hacia su compañero, a quien calificó como “líder” y “capitán” del equipo.

Carlos Correa y una noche especial en Houston

El Daikin Park fue escenario de un encuentro cargado de nostalgia. Correa regresó a casa tras un intercambio con los Minnesota Twins, mientras Alex Bregman volvió por primera vez como rival vistiendo la camiseta de los Boston Red Sox. Los Astros se impusieron 7-6 en el primer juego de la serie, en una jornada marcada por homenajes y emociones.

Carlos Correa volvió a Houston tras un intercambio con Minnesota y recibió un homenaje con ovación de más de 39.000 aficionados X (@astros)

Correa tuvo su momento. Una imagen con el mensaje “Bienvenido a casa” apareció en la pantalla gigante, mientras recibió la ovación de más de 39.000 aficionados. De acuerdo a Associated Press, el venezolano reconoció que estuvo cerca de las lágrimas, pero mantuvo la compostura ante el reto de enfrentar a Garrett Crochet.

Por su parte, Bregman recibió un video tributo y una ovación de pie antes de su primer turno al bate. Sin embargo, un jonrón de dos carreras provocó que la afición cambiara los aplausos por abucheos. “Me encantó”, comentó con humor el antesalista o el tercera base.

El reencuentro de Carlos Correa con Jose Altuve en los Astros

Uno de los aspectos más celebrados del regreso de Correa es su reencuentro con Jose Altuve. Ambos han compartido momentos clave dentro y fuera del campo. “Es un jugador increíble y un gran amigo”, afirmó el puertorriqueño, quien admitió que extrañaba compartir tiempo con él.

Altuve respondió con la misma energía: “Voy a disfrutar de jugar con él otra vez y todos estamos emocionados de tenerlo”. Además, en una entrevista con One Baseball Network, el venezolano destacó la influencia de Correa tanto por su rendimiento como por su capacidad para mejorar el juego de quienes lo rodean.

“Es el líder, es el capitán de este equipo. Es un pelotero que no solo con sus números en el terreno va a ayudar, sino que hace a todos mejor con su conocimiento, con sus consejos. Para mí ha sido uno de los mejores cambios que hizo el equipo en los últimos años”, comentó.

El impacto inmediato de Correa en los Astros

Correa no solo volvió, sino que ya marca diferencias. El ahora tercera base conectó un sencillo impulsor de carrera para sellar la victoria. Su desempeño desde el traspaso ha sido destacado. En nueve juegos, batea para .405 con:

15 hits

Dos jonrones

Seis impulsadas

El puertorriqueño renunció a su cláusula de no traspaso para regresar a Houston, donde jugó sus primeras ocho temporadas y fue pieza clave en la transformación del equipo. “Es una segunda oportunidad que no voy a dar por sentada”, afirmó.

El regreso de Correa a los Astros: nueva posición, mismo talento

Tras años como campocorto, Correa ahora defiende la tercera base. El nacido en Puerto Rico, afectado por distintas lesiones en los últimos años, siente que el cambio le permite conservar mejor el físico, especialmente las piernas.

Bregman, que conoce de cerca su estilo, asegura que su brazo privilegiado le facilitará la transición. “Ganó un Guante de Platino en el campocorto, así que tercera base debería resultarle bastante fácil”, dijo Bregman.

La historia de Carlos Correa, de Puerto Rico a la MLB

Correa nació el 22 de septiembre de 1994 en Ponce, Puerto Rico. Desde niño mostró su talento en ligas juveniles y fue becado por la Escuela de Béisbol de Puerto Rico. En 2012, los Astros lo seleccionaron como la primera elección global del draft, y así se convirtió en el puertorriqueño mejor posicionado en la historia de la MLB desde la secundaria.

Correa inició su segunda etapa en Houston con promedio de bateo de .405, 15 hits, dos jonrones y seis carreras impulsadas en nueve juegos Frank Franklin II - AP

Debutó en 2015 y fue Novato del Año de la Liga Americana. En 2017, ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas con los Astros y fue elegido al Juego de las Estrellas. En 2021 sumó reconocimientos como:

El Guante de Oro

El Guante de Platino

La Biblia del Fildeo

Su paso por los Minnesota Twins entre 2022 y 2025 fue breve pero productivo. Ahora, el regreso a Houston marca un nuevo capítulo en una carrera que combina logros deportivos y liderazgo.

Correa asegura que su meta es aportar en cada juego y aprovechar al máximo esta segunda etapa en Houston. Con un equipo motivado y la complicidad de Altuve, los Astros sueñan con volver a pelear por la Serie Mundial. “Voy a salir al campo y dar lo mejor de mí cada día”, sentenció.