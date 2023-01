El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 13 al 15 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 13 al 15 de enero para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Debes tener cuidado con los fraudes y engaños en cuestiones del dinero. Las tarjetas de crédito solo deben usarse cuando es una emergencia. Por otro lado, te buscará un amor de tu pasado del signo Capricornio o Tauro.

TAURO

Será un fin de semana de muchas reuniones. Conocerás personas nuevas y la proyección es que terminarás enamorado de una de ellas. Solo ten cuidado con los problemas de nervios y estrés porque son tu debilidad.

GÉMINIS

Se impone que no le cuentes tus planes a nadie. Si tienes algo planeado o si te llegó una buena noticia, evita compartirla para que las envidias no te la arruinen. Debes estar atento a las molestias que presente tu cuerpo. Ante cualquier síntoma acude al médico.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este fin de semana Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Es tiempo de ahorrar porque el futuro no se vislumbra muy abundante hasta el momento. Si tienes la oportunidad de reunir dinero, hazlo. En relación con el amor, deja de buscar a esa persona ideal y deja que las cosas fluyan.

LEO

Trata de no caer en las provocaciones de las demás personas. Este fin de semana, un compañero de trabajo intentará dañarte. Tu carácter podría estar muy impulsivo, así que trata de no lastimar a nadie con lo que dices.

VIRGO

Un tema legal se resolverá a tu favor. Finalmente te desprenderás del estrés que te causaba esa situación. En cuestiones laborales, la recomendación es que te vayas de un lugar si no te hace feliz. Te nacerá la idea de emprender tu propio negocio.

LIBRA

Serán días de terminar relaciones y no precisamente amorosas. Te alejarás de esas amistades que ya no son buenas para ti. No te sientas mal, eso te abrirá las puertas para conocer personas más adecuadas a tu estilo de vida.

ESCORPIO

Los astros te dicen que te cuides de problemas de garganta porque las infecciones son muy comunes en esta época del año. Sobre todo para ti, que sueles tomar las bebidas muy frías. Por otro lado, entrarás en una etapa de renovación en tus pensamientos.

SAGITARIO

Hoy decidirás cambiarte de casa y en los próximos días lo planearás todo. Aunque también podrías decidir mudarte de ciudad. Es tu elección, recuerda que las decisiones que tomes deben hacerte feliz a ti y a nadie más.

CAPRICORNIO

Recibirás un regalo inesperado que te traerá mucha paz. La persona que te lo dará es muy importante y no podrás hacer otra cosa que ponerte feliz. Aunque, por el lado romántico no andarás muy bien con tu pareja. Habrá algunas discusiones.

Mhoni Vidente compartió las predicciones para cada uno de los signos Instagram/@mhoni1

ACUARIO

Venderás tu vehículo para intentar cambiarlo por uno más reciente. También te enfermarías del estómago a causa de algo que comerás este viernes. Si estás en pareja, ten cuidado con los conflictos relacionados con las infidelidades.

PISCIS

Te llegará una propuesta de negocio. Una persona te propondrá que se asocien y la recomendación es que aceptes de inmediato. También te buscarán para invitarte a un viaje que ansiabas desde hace mucho tiempo.

LA NACION