Las increíbles ofertas de invierno que Nueva York prepara para los turistas

La temporada de ofertas suele comenzar en enero, después de las compras navideñas. En muchos sitios de Estados Unidos algunos establecimientos ya se preparan para recibir a cientos de consumidores. Ese es el caso de Nueva York, que cuenta con un programa especial para brindar las mejores experiencias a sus visitantes. Además de ofrecerles descuentos en tiendas, también lo hace en hoteles, espectáculos y hasta restaurantes. Todo esto, en el marco del NYC Winter Outing.

¿Qué es el NYC Winter Outing de Nueva York?

El NYC Winter Outing es un evento que se realiza todos los años con el objetivo de promover las atracciones de la ciudad. El programa ofrece una amplia cantidad de actividades para hacer en los cinco distritos -Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island- con descuentos incluidos.

El programa de 2023 se llevará a cabo a partir del 17 de este mes y terminará el 12 de febrero. Por eso, a partir de esta misma semana, todos los interesados pueden comenzar a hacer sus reservaciones en la página oficial de esta festividad. “Ya sea que esté planeando una estadía, una cita nocturna o una visita a nuestra ciudad, el programa NYC Winter Outing tiene ofertas fantásticas para todos”, anticipó el alcalde Eric Adams, en declaraciones citadas por El Diario de Nueva York.

Nueva York todos los años hace este evento para fomentar el turismo en la urbe Unsplash

Todos los descuentos de este año

Entre los servicios que tendrán descuentos están los casi 500 restaurantes incluidos en los cinco distritos. También un amplio listado de espectáculos de Broadway, así como más de 140 hoteles de la región. A continuación, los beneficios de este NYC Winter Outing:

Ofertas en el NYC Restaurant Week 2023

La gastronomía es uno de los puntos fuertes del evento en la que se ofrecerán todo tipo de platos gourmet a buen precio. Habrá oportunidad de comer muy bien hasta por 30 dólares. Además, habrá ofertas extra o reembolsos en compras. Es posible registrarse aquí.

Descuentos en NYC Must-See Week

Todos los museos y galerías contarán con descuentos 2x1. Los visitantes podrán pagar por una entrada para dos personas. Entre los participantes de este año están algunos de los establecimientos más famosos de la región: New York Botanical Garden, The Metropolitan Opera, Kings County Distillery, entre otros.

Rebajas en NYC Hotel Week

Todos los huéspedes recibirán una rebaja del 23 % en las tarifas estándar de sus lugares de alojamiento. Hay establecimientos para todos los tipos de gustos y necesidades. Cada uno se encuentran también en cualquiera de los cinco distritos de Nueva York. Entre los de este año están el Hard Rock Hotel New York, Lotte New York Palace, A Thompson Hotel y Fifth Avenue.

Los hoteles entrarán en las ofertas que Nueva York ofrece a los turistas en su temporada invernal de descuentos Twitter

2×1 en NYC Broadway Week

Las entradas para muchos espectáculos también se conseguirán en oferta 2x1. Entre los shows que figuran para este año hay algunas obras teatrales, como A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical y Between Riverside and Crazy. También Aladdin, The Lion King, Funny Girl, entre otros.

