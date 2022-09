El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 9 al 11 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 9 al 11 de septiembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Harás cambios en tu casa y eso favorecerá la entrada de energía positiva. Por otro lado, no te niegues al negocio de fin de semana que te ofrecerán. La vida te pondrá todo sobre la mesa para que salgas adelante.

TAURO

Recibirás una invitación para salir de viaje con tus amigos y te sentará muy bien. En cuestiones amorosas es mejor que no pidas lo que tú tampoco estás dispuesto a dar. Se verá exaltada la necesidad de que madurez en ciertos aspectos.

GÉMINIS

Tu pareja se podría enamorar de alguien más. Puso sus ojos en el exterior porque siente que tú no le pones la debida atención. Ten cuidado con eso. Respecto a tu familia, deja de lado los rencores del pasado.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones para el fin de semana Captura

CÁNCER

Sientes que no tienes tiempo suficiente para hacer todo lo que quisieras, pero solo es cuestión de que te organices bien para no fallar en ninguna de tus responsabilidades. Este viernes o sábado te llegará una buena noticia.

LEO

Estarás excelente con tu pareja estos tres días. Aunque si estás soltero, también disfrutarás mucho de la soledad. No olvides enfocarte en tus estudios o ese proyecto que apenas comienza, la constancia es la base de todo.

VIRGO

Será un fin de semana de oportunidades en varios ámbitos. Por un lado, tendrás más abundancia, y por otro habrá oportunidad de conocer nuevas amistades, socios e incluso encontrar a esa persona que tanto buscaste.

LIBRA

No le digas mentiras a tu pareja si no quieres que su relación se fracture. Si ya no quieres estar con esa persona, es mejor que la termines de una vez. Por otro lado, el trabajo te dejará agotado y será necesario que descanses este fin de semana.

ESCORPIO

Cuídate de problemas en los pies porque cualquier caída o desliz te podría generar un problema irreparable. Tienes que aprender a ser más puntual y llegar a tiempo a tus citas. Será un fin de semana lleno de fiestas.

SAGITARIO

Siempre debes ser un poco más discreto con tus planes porque no a todas las personas les gusta verte crecer. Toma en cuenta que nunca debes darle todo a alguien, menos si ese ser querido no hace lo mismo por ti.

CAPRICORNIO

Es bueno querer mucho a tu pareja, pero no desear que sea como de tu propiedad. Él o ella tienen su vida aparte de ti y tratar de controlarlo tendría un efecto negativo en tu relación. Trata de reinventarte en estos días de descanso.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Te invitarán a comer y a pasar el rato con un grupo de amigos. Te divertirás mucho, solo trata de no caer en los excesos del alcohol. Hay vecinos y amigos que no quieren verte triunfar, por eso aléjate a la primera señal negativa que veas.

PISCIS

Te buscará un amor del pasado, aunque no precisamente para volver contigo. Solo quiere dejar atrás los rencores y podría ser una buena oportunidad para que tú también sanes todo lo que tienes guardado. No pierdes nada.