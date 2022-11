El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 10 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 10 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

El destino te premiará por haberte esforzado tanto hasta ahora, ¿con qué? Con un golpe de suerte que no te esperabas. También tendrás buenas noticias en el ámbito amoroso. Será algo relacionado con la salud, como un embarazo o el fin de una enfermedad.

TAURO

Esperas mucho de un negocio y los astros te dicen que tienes buenas razones para hacerlo. Todo lo que pensabas se hará realidad y tus propuestas funcionarán. Por ello es importante que no te quedes únicamente con el lanzamiento.

GÉMINIS

Tu talento y tu manera de hacer las cosas te llevarán por lugares increíbles, especialmente hacia el éxito. Es momento de sacar a a luz la felicidad que tienes con tu pareja, porque no imaginas los beneficios que eso te traerá.

CÁNCER

Si debes pedir ayuda para llevar a cabo esa idea que tienes, hazlo. No hay nada malo en acercarte a personas más experimentadas para cumplir tus sueños. Respecto a la pareja, si algo te disgusta díselo.

LEO

Es un buen momento para darle forma a esa idea que tienes para hacer dinero. A veces sueles quedarte pasmado por el miedo al fracaso, pero es peor quedarse con las ganas de hacerlo. Los astros ya vislumbraron el éxito.

VIRGO

Es un buen momento para reconocerles el apoyo a las personas que siempre están contigo. Este jueves podrías decírselos y tener tu bienestar presente. No veas a tu pareja como un rival, sino como un apoyo.

LIBRA

No permitas que el orgullo te gane porque, lejos de obtener beneficios, solo te causará cosas malas. Nadie es perfecto, así que no dudes en perdonar a los que no lo hicieron con intención. También debes aprender a aceptar ayuda.

ESCORPIO

Recuerda que eres tu propia herramienta de trabajo y si no te cuidas tú, nadie lo hará. Si necesitas descansar hazlo, pero no te sobreexplotes porque sufrirás las consecuencias. No es un buen día para exigirle algo a tu pareja.

SAGITARIO

Los astros te dicen que pidas esa mejora en tu trabajo porque será admitida por tus superiores. Te produce un poco de miedo hacerlo, pero ya tienes el respaldo de los planetas. No te resistas a contarle a tu pareja lo que sucede.

CAPRICORNIO

Encontrarás el impulso necesario hacia la ruta correcta para llegar al éxito. Lo importante es que te mantengas en ese camino. En cuestiones del amor, te aventurarás a lo desconocido y la recomendación es hacerlo sin miedo.

ACUARIO

Tu trabajo, además de ser tu fuente de ingresos, también es una herramienta para fomentar tu carácter y tus habilidades. Así que no lo veas como un suplicio, sino como una oportunidad de mejorar como persona y aprender cosas nuevas.

PISCIS

Es un buen día para dejar de prestarles atención a aquellas voces que regularmente se entrometen en tus pensamientos. Sobre todo en relación con tu pareja, porque a veces permites que esas intrigas influyan entre ustedes.

