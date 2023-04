El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 13 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 13 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Será un día de varias ocupaciones laborales, por lo que es probable que tengas que estar más alerta de lo normal. Habrá pocas probabilidades de descanso, pero da lo mejor de ti y esfuérzate, ya se acerca el fin de semana en el que podrás descansar.

TAURO

Si estás en una relación de pareja, podrías tener un momento romántico con ella el día de hoy. La recomendación es que trates de tener detalles que le hagan sentir especial, así como él o ella lo hacen contigo.

GÉMINIS

Uno de tus seres queridos atravesará por una difícil situación económica, si tienes la posibilidad de ayudarlo, hazlo. Por otro lado, te darás cuenta de las mentiras que te dijo una persona cercana por los últimos meses.

Mhoni es la astróloga más conocida de México; muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de algunos Instagram @mhoni1

CÁNCER

Pon fina atención a tu alrededor porque es muy probable que conozcas a alguien especial. Solo tienes que estar a la expectativa y no perder ninguna oportunidad. No aceptes críticas constructivas de quien no ha construido nada.

LEO

Los astros te dicen que este no es el momento perfecto para tomar una decisión acerca de tus finanzas. Siempre que se trate de dinero, intenta tener la mente bien clara para que puedas decidir lo que es mejor para ti.

VIRGO

Es probable que hoy retomes una relación que había quedado estancada, ya sea por falta de tiempo o por algún altercado que hubo. Se trata de alguien a quien nunca pudiste olvidar, así que llama a esa persona para que pacten una salida.

LIBRA

Tu pareja o uno de tus amigos te hará una invitación que no podrás rechazar. Aprovéchala para conocer gente nueva y mirar a tu alrededor. Hace mucho que no te das el tiempo de observar qué es lo que tienes a un lado.

ESCORPIO

No permitas que esa mala decisión que tomaste arruine por completo tu vida. Aprende a pedir disculpas y a modificar tus conductas para evitar lastimar a los que amas. Eres humano, siempre vas a cometer errores, pero el secreto está en admitirlos.

SAGITARIO

Se impone que te desprendas de obligaciones y preocupaciones que no son tuyas. Trata de no adjudicarte los problemas de otros porque eso es lo que regularmente te quita más energía. Sigue adelante y enfócate solo en ti.

CAPRICORNIO

No es bueno que en cualquier momento recuerdes tu pasado. Es algo que ya quedó atrás y que no deberías relacionar con el presente. Si bien puedes tomarlo como enseñanza, no puedes vivir siempre de él.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

ACUARIO

No estarás en tus mejores momentos respecto al área amorosa, por lo tanto, evita tomar decisiones apresuradas. Si tienes que tomar distancia de la persona con la que sales actualmente, hazlo. No te sientas presionado.

PISCIS

En tu vida siempre debe de haber un balance, en el que no debas dejar de hacer lo que te hace feliz. Trata de incluir tanto ocupaciones como pasatiempos en tu lista de actividades por cumplir en el día a día. La respuesta es el equilibrio.

LA NACION