El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 16 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 16 de febrero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Comenzarás a dudar de tu pareja y de sus acciones, sin embargo, es necesario que dejes los celos a un lado porque no está engañándote. Una vez que hagas eso, la ansiedad que te atormentaba desaparecerá.

Tauro

Tu área de trabajo necesita de más esfuerzo y compromiso de tu parte, a veces te alejas de las actividades y eso podría traerte problemas en el futuro. Intenta ser una parte fundamental en el crecimiento de tu equipo.

Géminis

Los astros te dicen que conocerás a una nueva persona que podría convertirse en tu nueva pareja. Solo tienes que dejarte llevar y abrirle la puerta al amor. Se trata de alguien que te aportará mucho en todos los sentidos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

Cáncer

Una persona de tu pasado regresará a tu entorno de manera repentina. No obstante, es alguien que te hizo mucho daño y a quien es mejor tener lejos. Entonces, termina el contacto con él o ella desde el primer momento.

Leo

Podrías tener problemas con tu pareja por algunos desacuerdos en los que tu familia estará involucrada. No permitas que eso suceda y trata de aclarar las cosas antes de que escalen a conflictos mayores. Sé sincero con ambas partes.

Virgo

Si tienes planeado un viaje es mejor que lo pospongas. Por ahora, es fundamental que cumplas con todas tus responsabilidades antes de pensar en irte de la ciudad por ocio. Si no lo haces podrías meterte en problemas.

Libra

Una persona que no es tan cercana a ti buscará sabotear tu trabajo para hacerte quedar mal con los directivos. Pero no te preocupes, este jueves sabrás de quién se trata y podrás establecer tus límites. No ocurrirá nada grave.

Escorpión

No dejes que tu pareja se sienta insegura a tu lado, al contrario, dale la certeza de que siempre estarás ahí aún en los momentos complicados. Por otro lado, si te sientes estancado en cualquier área de tu vida, es necesario que busques nuevas oportunidades.

Sagitario

Hoy por fin cosecharás los frutos de tu esfuerzo en materia laboral. Solo debes esperar paciente y alegrarte en cuanto los tengas. En cuanto al amor, te reencontrarás con una persona que conociste en tu infancia y te ayudará a resolver un problema.

Capricornio

El amor se construye con el tiempo, no es igual al enamoramiento que se siente cuando recién conoces a alguien. Se necesita tiempo para madurar una relación y un romance sano no se logra de la noche a la mañana. Tenlo presente.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy

Acuario

Te llegará un dinero extra, pero no lo gastes porque en el futuro podrías necesitarlo. Inviértelo o guárdalo. Todo el día tendrás buenas noticias y te sucederán únicamente cosas buenas. El Sol brillará en tu vida y te hará tener un excelente día.

Piscis

Por fin concretarás esa búsqueda de trabajo: este jueves te llamarán y comenzarás en un nuevo ámbito. No tengas miedo de aceptarlo. Respecto al amor, hoy es un buen día para que le agradezcas a tu pareja todo lo que hace por ti.

LA NACION