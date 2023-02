El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 16 de febrero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 16 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Un familiar te pedirá ayuda en el ámbito emocional porque atravesará un mal momento. Apóyalo porque los consejos que le des te servirán también para comprender algunas cosas de tu pasado. Puedes mejorar la vida de esa persona.

Números de Suerte: 40, 7, 31.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que las bendiciones por fin llegarán a tu vida y que no tendrás nada de que quejarte. Todo lo contrario, poseerás muchas razones para agradecerle al Universo. Es necesario que mantengas una buena actitud para que todo continúe así.

Números de Suerte: 12, 8, 34.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No intentes imponerle tus ideas a nadie. Recuerda que todo el mundo tiene diferentes maneras de pensar y que querer dominar a otros solo te traerá problemas. Aprende a escuchar, dialogar y llegar a acuerdos con la gente.

Números de Suerte: 5, 49, 20.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Hoy recibirás la recompensa que te mereces por una buena acción que hiciste. El karma existe y esta vez te llegará pero de una manera positiva. En el tema económico estarás mejor que nunca y todo lo que te quitaba tranquilidad desaparecerá.

Números de Suerte: 45, 9, 28.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este jueves es que aproveches los momentos que tienes con la naturaleza, ya que de ahí obtendrás la energía positiva que necesitas. Llénate del buen augurio que dan los árboles, los ríos y hasta el mar.

Números de Suerte: 36, 22, 7.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tu fortaleza mental es una de las más predominantes del Zodiaco, por lo que no se te dificultará salir de las situaciones difíciles que se avecinan. Un malestar físico te rondará el día de hoy, pero sabrás abatirlo con tu mente.

Números de Suerte: 3, 22, 5.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se impone que utilices tu intuición y tu sexto sentido para detectar cuáles son todas las cosas que no te hacen feliz. Está bien vivir el momento y no planear nada, pero a veces se requiere que te prepares y estés alerta.

Números de Suerte: 15, 8, 1.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Será un día de mucho trabajo, pero también tienes que encontrar momentos para pasar contigo mismo. No está bien que tus obligaciones consuman todo el tiempo, no es sano para tu cuerpo. Incluye en tu rutina diaria un instante para relajarte.

Números de Suerte: 17, 14, 10.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que algo nuevo está por llegar y la energía cósmica te iluminará para que sepas qué hacer. Vencerás el miedo e intentarás cosas que antes no te atrevías. Estarás más activo y hasta descubrirás talentos que tenías ocultos.

Números de Suerte: 40, 6, 31.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tienes que aprender a dejar ir las cosas y las personas. Si algo no es para ti y ya terminó su ciclo en su vida, despídete. Concentrarse en el pasado implica no darle paso a nuevas oportunidades y experiencias. Libérate.

Números de Suerte: 4, 38, 8.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Debes ser más paciente a la hora de esperar los resultados de tu esfuerzo. A veces llegan más tarde de lo que esperabas, pero sin duda los tendrás. Deja que la energía fluya y que todo tome su propio orden, no puedes forzar nada.

Números de Suerte: 11, 50, 33.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se impone que evalúes todo lo que no te gusta de tu relación actual. Si esa persona no sabe comunicarse, expresar sus sentimientos y encima te hace sentir mal, es mejor que te alejes de ahí. No dejes nada al destino, decídelo.

Números de Suerte: 44, 26, 6.

Horóscopo de Piscis

LA NACION