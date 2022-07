La marca de autos que es furor y destronó a Tesla, de Elon Musk

Elon Musk no deja de enfrentarse con problemas. Recientemente, se filtró información que decía que tendría que despedir al 10% de la plantilla laboral de Tesla, también exigió que sus trabajadores volvieran a las oficinas presencialmente, sin estar listos para el regreso, ya que según los reportes, algunos tuvieron problemas para encontrar estacionamiento y también escritorios disponibles en las oficinas. Ahora, hay otro más a la lista. Si se habla de vehículos eléctricos es casi imposible que el nombre de Tesla no viaje a la mente de una forma casi instantánea, aún así la empresa no está en su mejor racha. El fabricante de automóviles reportó una baja de ventas en Estados Unidos y su competencia china, BYD, respaldada por Berkshire Hathaway The Warren Buffett, lo superó como el principal vendedor de vehículos eléctricos del mundo.

Esta noticia sería un duro golpe para la empresa que comanda Musk. De acuerdo con los datos que presentó la compañía asiática en la Bolsa de Hong Kong, sus ganancias de enero a junio de este 2022 representaron un crecimiento del 314,9% respecto a las del mismo periodo en 2021. En total vendieron 641.350 vehículos y de esa cifra 323.519 fueron eléctricos con batería.

Si comparamos estas ganancias con las que obtuvo Tesla, según datos ofrecidos por la compañía de Musk, citados por Business Insider, durante los primeros meses del año entregó un total de 564.743 vehículos eléctricos, eso quiere decir que tiene 77.000 menos que BYD, quien le quitó la corona a la estadounidense como el fabricante de vehículos eléctricos como más ventas en el mundo.

¿Por qué Tesla vendió menos este año?

Tesla tuvo que cerrar su fábrica en China por la pandemia de Covid VCG - Visual China Group

Aunque es evidente la aceptación en el mercado de la empresa del país asiático, la baja de Tesla no se debe a que los vehículos le hayan dejado de gustar a los compradores, sino que durante la pandemia de Covid su producción ha tenido fuertes interrupciones. Recordemos que la fábrica en Shanghai, que está encargada de la mitad de su producción de 2021, cerró durante 22 días en mayo por el confinamiento de la ciudad. Luego, cuando por fin pudieron reanudar sus actividades, no fabricaron en los niveles estimados, debido a la escasez de piezas por la crisis de microchips y suministros.

Con todo esto es imposible no pensar que BYD tiene los mismos problemas, al ser competidoras directas y estar ambas fábricas en el país asiático. La realidad es otra, el gigante chino ha mantenido sus fábricas abiertas durante todo el tiempo porque sus puntos de producción están lejos de los cierres regionales por Covid, como Shanghai, donde Tesla concentra sus actividades.

En la imagen, uno de los modelos de autos eléctricos que ofrece BYD

De esta manera, como un ejemplo de lo que ocurre en la industria, los problemas de la estadounidense se volvieron oportunidades de expansión que BYD supo aprovechar y las acciones de la compañía subieron un 36% desde enero. Seguramente a Musk esto le traerá dolor de cabeza.

Este ascenso de BYD enfatiza el fortalecimiento que tiene la nación China en energía renovable y productos como vehículos eléctricos, baterías y energía eólica y solar. La compañía también superó a LG de Corea del Sur como el segundo mayor productor mundial de baterías para vehículos eléctricos, detrás de Contemporary Amperex Technology de China, conocida como CATL.