El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 13 de febrero

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 13 de febrero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es un buen momento para experimentar cosas nuevas en el tema profesional. Si crees que puedes desarrollarte en otra área, hazlo. Por otro lado, tendrás algunos problemas con tu pareja porque siente que no le das el tiempo adecuado.

Tauro

Tu familia pasará por un momento delicado, sin embargo, sabrán salir juntos de allí. El apoyo de todos será necesario. Este pronóstico distará mucho de cómo estará tu salud, ya que te sentirás mejor que nunca y no habrá nada que te detenga.

Géminis

Los astros te dicen que te mantengas concentrado en tu trabajo porque será un día de muchas obligaciones y tareas para cumplir. No te distraigas con nada. Si no frenas los problemas que tienes con tu pareja, podrían terminar con su relación.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura

Cáncer

La recomendación para este lunes es que no temas dar el siguiente paso con tu pareja. Si eso es lo que sientes, hazlo. La vida es demasiado corta como para dudar de lo que tienes actualmente. En ese sentido, se impone que rechaces a todas las personas que querían iniciar un romance contigo.

Leo

Hoy descubrirás que una persona muy cercana te mintió. Déjate guiar por tu intuición, ya que muy pocas veces te equivocas. En el ámbito laboral, recibirás una propuesta para ingresar en un proyecto que promete darte buenos frutos.

Virgo

Ten cuidado con los dolores musculares porque estarán a la orden del día. Los planetas te exhortan a siempre acudir con un especialista para que te valore. Este lunes deberás poner empeño para terminar las tareas que tienes pendientes.

Libra

Podrías comenzar a planear un viaje con algunos de tus seres queridos. No te niegues a la aventura, mucho menos si es por tratar de ahorrar dinero. Es momento de que te diviertas y vayas en busca de nuevas experiencias.

Escorpión

Los astros te dicen que no esperes con ansias ese dinero que te deben, ya que tardará en llegar. Lo que puedes hacer es insistirle a esa persona y, si eso no funciona, tomar las acciones pertinentes con quien corresponda.

Sagitario

Te nacerán deseos de volver a enamorarte y este lunes podría ser el día perfecto. Hay muchas personas a tu alrededor, pero en ocasiones no las ves porque no te das la oportunidad. Por otro lado, no te dejes presionar para tomar esa decisión para la que todavía no te sientes listo.

Capricornio

Tu nivel económico se facturará un poco porque los gastos imprevistos no dejarán de surgir. Respecto al ámbito amoroso, hay una persona que no sabe cómo expresarte el amor que siente por ti, pero hoy te hará una invitación a salir y sabrás quién es.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Recuerda que no todo puede ser como tú quieres. A veces tienes que observar las cosas como son y no como quieres que sean. Si no te sientes cómodo en algún sitio es mejor que te marches y no que esperes a que todo cambie.

Piscis

Hoy alguien te ofrecerá incluirte en un proyecto que, de primera impresión, parece ser bueno. La recomendación es que lo pienses bien porque en el futuro podrías arrepentirte. Se trata de una inversión con muchos riesgos.

