El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 26 de diciembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 26 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Hay vicios en tu relación amorosa que tienen que ser superados, es hora de recuperar la chispa que los hizo enamorarse. Ten fe en ti mismo y ayuda a los demás a que la tengan también. Mira hacia el futuro y establece mecanismos para no fallar en el intento de cumplir tus metas.

TAURO

Tu pareja cree que eres quien toma todos los privilegios dentro de la relación. Por eso hoy te dirá que quiere que las decisiones las tomen juntos. Es hora de compartir responsabilidades y derechos. Replantea tu necesidad de trabajar en equipo.

GÉMINIS

Sigue por esa senda compartida, no pierdas de vista lo que el futuro tiene para ofrecerte. Los rumores que has escuchado sobre otras personas no son más que eso. Es hora de reconocer quién, dentro de tu trabajo y equipo, está para ayudarte.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Hay cierto desaliento entre tu pareja y tú. Los problemas parecen acumularse a su alrededor. Habrá una señal para que sepan que la luz está cerca. Todo se resolverá. Respecto a lo laboral, si insistes en trabajar con amigos, tendrás que aprender a respetar los límites del negocio.

LEO

Debes tener cuidado sobre una situación difícil que se presentará en tu relación: querrás reclamarle a tu pareja por algo que ocurrió en el pasado, pero ella ni siquiera lo recuerda. Confía en ti mismo para que la gente confíe en ti. Tus sueños son una guía que pasas por alto con demasiada frecuencia.

VIRGO

Evita que sea un día de daño, cuida a la persona que amas. Además, se impone que tomes ventaja por delante de tu competencia. Si permites que te rebasen, los dejarás en una situación de poder. También es necesario que bebas mucha agua y cuides tu salud.

LIBRA

Tu pareja se dará cuenta de algo que mantenías en secreto. Evita mentirle. En cuanto a tu área de trabajo, los planetas te dicen que no es tiempo de competir, este es un día en el que debes experimentar el goce de trabajar en equipo.

ESCORPIO

No puedes dar por hecho nada dentro de una relación. Ante las molestias de tu pareja, no le digas que todo es a causa de su carácter. Hay que averiguar qué le sucede y solucionarlo juntos. Es necesario que cuides tu salud.

SAGITARIO

Es un buen momento para pedir un aumento o una mejora en tus condiciones de trabajo. Disipa los temores de represalias, tus superiores y equipo saben que eres un elemento indispensable. Deja los pretextos y comienza tus proyectos de una vez.

CAPRICORNIO

La recomendación de hoy es que utilices como inspiración las situaciones en las que fracasaste y para salir victorioso en esta ocasión. Demuestra que has aprendido de tus errores y no evadas los problemas que en otras situaciones fueron tu derrota.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de cada signo para hoy Instagram @mhoni1

ACUARIO

Es necesario que dejes de lado la idea de que perdiste independencia solo por estar más unido a tu pareja. Mantén tus propios puntos de vista y no permitas que los que te rodean influyan en ti. Deja de esperar que el dinero llegue solo, trabaja por él.

PISCIS

La paciencia y el compromiso son claves para una relación duradera, aplícalo con tu pareja. En tu negocio, no reduzcas los costos de los procesos porque podría bajar la calidad de lo que ofreces. Trata de encontrar el término medio para sobrellevar tu proyecto.

LA NACION