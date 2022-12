Fue a conocer a la familia de su novio y tuvo un vergonzoso accidente en el baño

escuchar

Kennedy Calwell, una joven de Vancouver, atravesó su país para conocer a la familia de su novio, Nick, que se encontraba en Toronto durante las fiestas. Tras una agradable noche, sintió necesidad de ir al baño, donde le ocurrió un vergonzoso accidente. El video lo compartió en su cuenta de TikTok, @kennedyallegedly, y hasta el momento lleva acumuladas más de tres millones de reproducciones.

Con el título: “Situación de emergencia en casa de la familia de mi novio”, la joven contó que se despertó en mitad de la noche para “hacer número dos” y, cuando terminó, la descarga de agua no funcionaba. Decidida a arreglar el problema por sí misma, quitó la tapa de la mochila del baño e intentó una técnica manual. Sin embargo, no contaba con que ocurriría el segundo accidente de la noche: la tapa cayó y se quebró.

Una tiktoker le mostró a sus seguidores cómo rompió el inodoro en la casa de su novio

Con una risa nerviosa, la joven de 26 años mostró el accidente a la cámara: “¡Se me cayó al suelo (…) destrocé esta ‘cosa’”, le dijo a sus seguidores. “Así que ahora no solo tengo que decirle a mi novio y a su familia que [no funcionó la descarga]. También rompí el inodoro. No, pero, ¿qué hago? Esto es tan vergonzoso”, siguió.

Calwell se dirigió a la audiencia virtual con una pregunta: “¿Alguien tiene una tapa de inodoro de repuesto que me pueda enviar?”, bromeó: “Recen por mí”.

“Una ventana para salir corriendo”

Con más de 250 ‘me gusta’ y cientos de comentarios, muchos de sus seguidores se manifestaron en la publicación solo para disfrutar del momento con humor. Uno de ellos sugirió: “Dile a tu novio; si él no toma la culpa, no es el indicado para ti”. En tanto que otro agregó: “¿Hay una ventana grande para salir corriendo?”; “Vas a ser la chica con la que se case o la historia que le cuenten a su mujer cada Navidad. No hay otras opciones”, escribió una tercera persona.

De acuerdo con su testimonio publicado en el portal Jam Press, la canadiense no se preocupó realmente en el momento del accidente. Incluso lo tomó con humor y por eso grabó el TikTok. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no podía manejarlo, el pánico la invadió, según sus declaraciones, levantadas por The New York Post.

“Me quedé allí, mirando el desastre que hice, en estado de shock durante un par de minutos antes de darme cuenta de la situación vergonzosa, incómoda y tonta en la que me encontraba”, reveló al portal. La tiktoker finalmente tuvo que contarle a Nick, quien se rió a carcajadas. Afortunadamente para Kennedy, los dueños de la casa habían salido, así que Nick los llamó por teléfono y les contó que había roto el inodoro.

El novio de Kennedy finalmente le dijo a sus padres sobre el accidente

La tiktoker también compartió un video del momento en que su pareja reveló esta información a sus papás, quienes se lo tomaron con tranquilidad. Tras el momento de tensión, decidió reírse y en su descripción de TikTok dejó: “Me gustan los libros, Taylor Swift y rompí el inodoro de mi novio”.

