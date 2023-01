El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 30 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 30 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Te alejarás de todas las malas energías que hay a tu alrededor y eso te ayudará a atraer todo lo positivo. Una situación legal se resolverá a tu favor, la única recomendación es que tengas todos tus documentos importantes, ordenados y a la mano.

Tauro

Un grupo de amistades te invitará a salir de viaje y no podrás decir que no. También, se verá mejorado tu estatus económico e incluso pagarás algunas deudas que tenías. Si no tienes pareja, puede ser que conozcas a alguien hoy.

Géminis

Los astros te dicen que pidas, porque se te dará. Todos los aspectos de tu vida se acomodarán poco a poco: encontrarás un nuevo amor, te harás algunos arreglos estéticos y además te llegará un dinero que no esperabas.

La especialista en astrología predictiva, Mhoni Vidente, dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

Cáncer

Tu negocio prosperará en el tema económico, las ganancias estarán mejor que nunca. Solo no olvides tomarte un respiro y priorizar el descanso. Es importante que también te des tiempo para ti mismo e incluso la oportunidad de tomar vacaciones.

Leo

Aquella problemática que tenías en el tema laboral se verá solucionada a tu favor. No tienes nada que temer. Los planetas y los arcángeles te enviarán las señales que necesitas para tomar decisiones. Es el momento de que seas recompensado por los daños que sufriste en el pasado.

Virgo

Lo primordial para este inicio de semana es que siempre te dirijas con la verdad hacia tu pareja. De lo contrario, tus mentiras podrían descubrirse y causarte un problema irreparable. No te dejes llevar por lo que te dicen los demás.

Libra

Deja de enfocarte en el pasado y en un amor que no pudo ser. Las personas que ya no están en tu vida deben seguir su camino y tú también el tuyo. Pronto te rodearás de gente que vale la pena y que te valorará como te mereces.

Escorpión

Será un lunes de buenas noticias, sobre todo en temas de cambiar de residencia o iniciar un nuevo proyecto profesional. En general, habrá muchos cambios en tu entorno. Se recomienda que te vistas de verde para atraer la abundancia.

Sagitario

Los planetas te exhortan a ir a todas las reuniones a las que te inviten, ya sea laborales o sociales. Todas te ayudarán a conocer gente que después será importante en tu desarrollo profesional. Te llegará un regalo sorpresa.

Capricornio

Tu salud se verá beneficiada este lunes, te recuperarás de algunos malestares que tuviste en días pasados. Vivirás instantes de mucha felicidad, sobre todo en temas de romance. Tu pareja ideal estará a tu lado y eso te hará sentir dichoso.

Mhoni es la astróloga más conocida de México; muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de sus seguidores Instagram @mhoni1

Acuario

Cuídate de dolores de espalda y cuello porque estarán a la orden del día. Se impone además que seas un poco más discreto en todo lo que se refiere a tu vida personal. Trata de no contarle todo a las personas porque podrían traicionarte.

Piscis

Te invitarán a salir de viaje con motivos de trabajo, solo trata de no involucrarte sentimentalmente con alguien de tu área laboral. Los negocios y el romance nunca son una mezcla sana. Por otro lado, comenzarás a planear una remodelación en tu casa.

