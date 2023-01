El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 30 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 30 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Recuerda que no siempre podrás controlar todas las situaciones que ocurren a tu alrededor. Es importante que permitas que los acontecimientos sucedan de manera espontánea. Por otro lado, puede que tus intenciones sean buenas, pero debes tener en mente que lo a ti te hace feliz, no causará lo mismo en otras personas.

Números de suerte: 24, 7, 36.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Atraviesas por un momento de incertidumbre, pero no debes preocuparte. Todo es a causa de la transición que vives actualmente. No obstante, si no sabes qué camino tomar, lo mejor es esperar. No tomes decisiones precipitadas que puedan afectar tu vida personal e incluso tu salud.

Números de suerte: 15, 7, 20.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Ocuparás tu tiempo en proyectos que requieren de toda tu atención. No te preocupes, aunque tengas algunos contratiempos, tus planes seguirán adelante y resultarán exitosos. Hoy tu pareja no es tu mayor prioridad, lo que te causará problemas.

Números de suerte: 1, 10, 15.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Vives un momento en el que tus relaciones personales se realzan de una manera más íntima. Solo ten cuidado con los celos excesivos y el autoritarismo, ya que esto podría dañar un amor. Se aproximan cosas buenas en el tema económico, debido a que recibirás dinero a través de regalos o de una herencia.

Números de suerte: 11, 35, 4.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Si tienes pareja, es posible que vivas un momento complicado. Reevalúa qué es lo que quieres en el ámbito sentimental. Toma un descanso para ayudarte a mejorar en cualquier padecimiento médico o malestar que tengas.

Números de suerte: 1, 2, 14

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Podrían avecinarse conflictos con tu pareja por temas de comunicación. No logran ponerse de acuerdo en lo que se refiere a las finanzas. Trata de no llegar a ninguna resolución hasta que sepas cuál es el panorama completo. Mantén tu mente abierta y escucha los consejos de los demás.

Números de suerte: 6, 29, 47.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Deberás invertir más tiempo en cuidar tu salud. El agotamiento es uno de tus peores enemigos, por eso lo mejor será que lleves a cabo todas tus actividades diarias con más tranquilidad. Dale prioridad al descanso y la relajación. Además, toma en cuenta la importancia de alimentarte correctamente.

Números de suerte: 1, 17, 5.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te vincularás con personas que serán claves para tu desarrollo profesional. Estas llegarán a tu vida para brindarte ayuda en distintos temas. Por otro lado, deberás también abrirle la puerta al romance porque un amor podría llegar pronto.

Números de suerte: 15, 2, 13.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Lograrás recuperarte en todo lo referente a la salud. También en el tema amoroso estarás mejor que nunca, tanto que hasta intentarás tener una pareja. Recuerda que los amigos de los que te rodeas son clave para mantenerte estable.

Números de suerte: 29, 8, 48.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los objetivos que creías difíciles de alcanzar ya no lo serán. Te activarás para poder encontrar soluciones y así actuar ante cualquier problema que se te presente. Lo mejor será que utilices esta energía para realizar proyectos útiles, que te beneficien a ti y a tu familia.

Números de suerte: 18, 33, 9.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Hoy es el día de tener un momento de introspección. Trata de ser sincero contigo mismo para que descubras cuál es el camino que deseas seguir, pero también para entender por qué pasan algunas cosas. Mostrarás interés por estar en soledad y querrás alejarte de los demás.

Números de suerte: 14, 3, 28.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Cuida tu carácter en estos días. Pasas por una situación de estrés, lo que te podría llevar a perder el control e incluso a no tener una perspectiva clara sobre ciertos temas personales. Es importante que encuentres el equilibrio en este momento en el que tienes tantas actividades por hacer.

Números de suerte: 6, 29, 12.

