El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 8 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 8 de mayo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

No es momento de que te dejes llevar, ahora sí debes tomar decisiones determinantes y emprender acciones sobre lo que quieres lograr. No te desvíes de tu objetivo principal porque al final tú serás el único decepcionado si no lo consigues.

TAURO

Se impone que trates de recuperar aquellas relaciones que se quebraron por problemas del pasado. Pide disculpas si es necesario y pon todo de tu parte. Si no funciona, al menos te quedarás con la satisfacción de que lo intentaste.

GÉMINIS

Tu pareja podría hacerte una propuesta que habías esperado por mucho tiempo, así que prepárate para ser aún más feliz. Por otro lado, si todavía vives con tus padres, es hora de que comiences a tomar tu propio camino.

Mhoni Vidente sus los horóscopos de este lunes Captura

CÁNCER

Es momento de que comprendas que no tienes que estar siempre para ayudar a los demás. Tú también necesitas tu espacio y tienes derecho a negarte si no te nace apoyar. Que nadie te haga pensar lo contrario.

LEO

Lamentablemente los directivos de tu trabajo no te darán ese aumento de sueldo que pedías, pero no es motivo para desanimarte. En lugar de dejarte caer, tómalo como una señal para ir en busca de nuevas oportunidades, las conseguirás.

VIRGO

Pasarás por un momento complicado el día de hoy, pero lejos de huir y aislarte de tus seres queridos, aprende a pedir ayuda. Déjalos que entren a tu círculo y que te brinden la calma que necesitas. No les cierres la puerta.

LIBRA

Una persona con gran poder adquisitivo y social te ayudará a iniciar ese negocio que tanto deseabas. Tendrás éxito, de eso no hay duda. En cuanto a lo romántico, alguien te revelará los sentimientos amorosos que tiene hacia ti.

ESCORPIO

La recomendación para este lunes es que pongas en marcha todas las ideas que lleguen a tu mente. Necesitas empezar a trabajar en ello y pensar positivo para que te vaya bien. Eres el único responsable de tu destino.

SAGITARIO

Tu pareja adoptará una actitud extraña y eso les hará pasar por ciertas dificultades. Si crees que tú has sido responsable de ese cambio de humor, pide disculpas. De lo contrario, aléjate y no te permitas estar en un ambiente como ese.

CAPRICORNIO

Si sientes que estás estancado o encerrado, no dudes en hacer un viaje de placer para relajarte. Recuerda que también debes priorizar esos momentos de calma, en la vida siempre tiene que existir un balance.

La especialista en astrología predictiva Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

ACUARIO

Si no estás dispuesto a hacer los cambios que tu pareja te pidió, es mejor que se lo digas. Una relación está destinada al fracaso cuando una de las dos partes no quiere esforzarse y en este caso eres tú. Sé sincero.

PISCIS

Los astros te dicen que tienes que aprender a aceptar los comentarios y opiniones de los demás. Deja de intentar controlarlo todo y respeta la individualidad de los que te rodean. Por otro lado, un ser querido te pedirá apoyo económico.

LA NACION