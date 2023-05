El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 8 al 12 de mayo a través de sus redes sociales. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

Aries

Debes ser más consciente de lo que quieres lograr, porque esa es la única manera en la que podrás enfocarte. Además, tienes que desprenderte del pasado y dejar de lamentarte por lo que hiciste. Ya pasó, es hora de reinventarte.

Tauro

La recomendación es que avances y no te detengas en el cumplimiento de tus metas. Si ya tienes un objetivo claro, llega hasta allí. Te llegará un dinero extra, con el que podrías salir de viaje o incluso hacer una fiesta.

Géminis

La Carta del Loco te dice que es momento de madurar y pensar qué es lo que quieres para ti. Está bien vivir el día a día, pero también tienes que entender que hay que planear un poco el futuro. Sé más determinante en tus decisiones.

Cáncer

Vas a brillar en cualquier lado en el que te pares, lo que te da una buena señal de que tienes que seguir cuidándote. Haz ejercicio, come saludable y mantente activo. Por otro lado, cuídate de las traiciones de algunos amigos.

Leo

Es hora de que creas de lo que eres capaz. Muchas veces no eres consciente de las grandes cosas que puedes llegar a hacer. Respecto a tus relaciones, tienes que cortar lazos con la gente que ya no te aporta nada positivo.

Virgo

El Cosmos conspirará a tu favor para cumplir cada una de tus peticiones, ten por seguro que todo se te va a dar. Será una semana de reuniones laborales, aprovéchalas para demostrar tus talentos y de lo que eres capaz.

Libra

Ten cuidado con los enemigos ocultos, a tu alrededor hay gente que te desea el mal y a veces no te das cuenta. En cuanto a tu trabajo, todo lo que hagas esta semana te saldrá bien, solo tienes que concentrarte en tus objetivos.

Escorpio

Vas por buen camino, todos tus esfuerzos serán recompensados en los próximos días. Además, la luna llena está sobre ti, lo que significa que los asuntos legales se resolverán a tu favor. Por otro lado, ya es hora de que comiences a formar tu patrimonio.

Sagitario

Atravesarás situaciones difíciles, pero tendrás la fuerza necesaria para sobrellevarlas. Eres uno de los signos más fuertes del zodiaco, no tengas dudas. En cuanto a tu pareja, no tienes por qué fungir como su mamá o papá. No dejes que te utilicen.

Capricornio

Los astros te dicen que tienes que comprender que el éxito para ti será inminente, créetelo. Concéntrate en tu camino y en qué es lo que necesitas para ser mejor. Antes de actuar, piénsalo dos veces, dado que sueles dejarte llevar por los impulsos.

Acuario

Será una semana de crecimiento y de desprenderte de remordimientos del pasado. No pienses demasiado las cosas, mucho menos aquellas que ya no puedes cambiar. Respecto a tu salud, es preciso que retomes el ejercicio y la buena alimentación.

Piscis

La Carta del Carruaje te dice que avances sin detenerte. Es tu momento de ser feliz y nada se interpondrá, ya que el Universo te enviará todo lo necesario para que así sea. Te invitarán a una boda y podría nacer tu deseo por casarte.

