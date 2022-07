El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 12 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 12 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y la salud emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos, pero también de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

Hoy es un buen día para reconectar con tu esencia espiritual. Aprende de tus errores y no te lamentes por lo que hiciste en el pasado. Los pequeños gestos entre las parejas son lo que hacen que todo sea diferente y que no se caiga en la rutina.

TAURO

Evita una mala alimentación porque eso podría afectar o beneficiar tu estado de ánimo. Analiza los pros y los contras de cualquier propuesta que vayas a hacer. Si quedas en un acuerdo con tu pareja, asegúrate de cumplirlo.

GÉMINIS

Aléjate de todas las tentaciones que no te dejarán nada bueno, tanto en lo amoroso como en la comida. Deberás dejar atrás todo lo que te genera distracciones para emprender actividades que tienes pendientes.

CÁNCER

Tendrás que decirle adiós a aquello que te dañó por mucho tiempo, aunque sea una de las decisiones más difíciles. Deja que tus socios sigan su rumbo. Es momento de que consigas nuevas oportunidades y hagas nuevas alianzas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos para el día de hoy

LEO

Muchas veces te desmotivas al punto de la depresión, pero lo más importante es que sepas tomar las cosas con calma porque todo llegará a su tiempo. Puedes evitar las pérdidas económicas que has tenido, solo tú tienes la respuesta.

VIRGO

Estás un poco perdido y piensas que has perdido tu esencia, pero en realidad solo estás desconcentrado. Recibirás un regaño injusto en tu trabajo, y los astros te dicen que lo enfrentes con calma, pero que trates de demostrar tu punto y tus derechos porque tú tendrás la razón.

LIBRA

Asume tus responsabilidades y trata de terminarlas lo mejor posible para no dar pie al estrés. Sigue tus sueños, incluso si ya hubo personas que no te respaldaron. Hay problemas con tu pareja que, si no se solucionan, podrían terminar en ruptura.

ESCORPIO

Debes cuidar tu cuerpo y tu mente, no solo uno de los dos. Llegó el momento de replantearte qué hacer con tu vida profesional y descubrirás grandes logros en el camino. Tu pareja estará tensa y es mejor que no toques el tema de los problemas con agresividad.

SAGITARIO

No tiene sentido que sigas atormentándote con errores del pasado, cierra esa puerta. Trabaja duro para conseguir los ingresos que deseas y recuerda guardar una parte. No dejes de darle a tu pareja lo mismo o más de lo que recibes de ella.

CAPRICORNIO

Deberás relajarte y dejar atrás las preocupaciones, así como recordar que todo es posible siempre que tú lo desees. Tu equipo de trabajo se tambalea, pero este martes lo que deberás hacer es calmar las aguas e intentar que todo fluya.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

ACUARIO

Tu vida será lo que tanto deseas cuando te decidas a actuar y tomar las riendas de la misma. Eres la cabeza de un gran proyecto y hoy te harán saber que tu ayuda es muy necesaria. Si estás en pareja, recuerda que también eres una persona con vida propia.

PISCIS

Los astros te dicen que es momento de volver a encontrar tu camino, en el cual lo que predomine sea la tranquilidad. Arriésgate y no esperes la aprobación de nadie, incluso en el trabajo. Cuando tus superiores vean los resultados, no te lo reprocharán.