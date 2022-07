El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 19 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 19 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

Es un buen día para retomar la actividad física, no esperes hasta el siguiente lunes. El sedentarismo es una de las cosas que más afecta a tu signo. Debes estar para tu pareja y no imponerle nada, ya que en los últimos días está triste por eso.

TAURO

Conocerás a una persona que será de gran apoyo emocional, justo al compañero de batallas que necesitas. No pierdas la esperanza de que todo lo que deseas se cumplirá. El tiempo de espera valdrá la pena.

GÉMINIS

Nunca creas que tus sueños son demasiado grandes. Ni el cielo es el límite y mucho menos en términos económicos. Tienes todo para lograr tus objetivos, solo analiza todas las opciones que tienes con atención.

CÁNCER

No vuelvas a los hábitos que te costó tanto trabajo dejar, ahora estás en un lugar más estable y será mejor que tengas fuerza de voluntad para mantenerte ahí. A veces necesitas ayuda y eso no quiere decir que no seas capaz.

LEO

Muchos te ven como una persona que huye del trabajo y las obligaciones, pero eres tú mismo quien puede eliminar esa imagen. Sabes de lo que eres capaz y llegó el momento de demostrarlo. Necesitarás decir que no a algunas peticiones.

VIRGO

Los cambios de temperatura te podrían causar una enfermedad respiratoria, mejor cuídate. Si quieres una mejor calidad de vida, en todos los aspectos, debes trabajar en ello y no esperar a que llegue por sorpresa.

LIBRA

Cierra ciclos y permite que quienes ya no están en tu vida salgan de ella, porque de lo contrario podrías comenzar a presentar problemas físicos relacionados con tu estado emocional. Sé paciente con tu pareja y escúchala.

ESCORPIO

Recuerda que quien tiene dos patrones no trabaja bien para ninguno. Aléjate de esa idea de tener dos trabajos y enfócate en tu bienestar. Es importante que te apresures a hacer algunos proyectos para dejar de sentirte atrás de tu pareja.

SAGITARIO

El tiempo lo cura todo y este martes te darás cuenta de ello, pero también debes tenerte paciencia porque la sanación no es de un día a otro. No has podido cumplir tus objetivos productivos, pero este martes lo harás.

CAPRICORNIO

Trabaja en controlar tus emociones, especialmente la tensión y el estrés. No te preocupes por nada relacionado con el trabajo el día de hoy. Sorprende a tu pareja con un detalle, ya que son de las cosas más especiales en una relación.

ACUARIO

Cuidar de ti mismo a veces no es tu prioridad, pero hoy no debe ser así. Deja de cuidar a otros y pon atención en tu propia vida. El trabajo nunca debe convertirse en sufrimiento, y si es así, valora qué decisiones tienes que tomar.

PISCIS

Es bueno dejar salir el enojo, pero no es recomendable dejarse llevar por él. Contrólate y no desquites tu ira con el primero que se cruce por tu camino. Lejos de cualquier diferencia personal, reconoce el trabajo de tu equipo en lo profesional.