Día 38 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra lunes 6 de abril en su 38° día de guerra. En el marco del Domingo de Pascua, Israel bombardeó Líbano e Irán respondió con una andanada de misiles sobre el estado israelí, que generó destrozos en la ciudad de Haifa. Estados Unidos celebró el rescate del tripulante del F-15 derribado en suelo iraní mientras se vence el plazo propuesto por Washington para alcanzar un acuerdo con Teherán. El precio del barril de petróleo superó los US$110.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

El Papa, en la misa de Pascuas pidió por la paz en Medio Oriente

Otros hechos de importancia

Los precios del petróleo marcan una nueva suba en la apertura de los mercados en Estados Unidos este lunes 6 de abril (Fuente: Pexels)

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán ATTA KENARE - AFP