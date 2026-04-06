Día 38 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra lunes 6 de abril en su 38° día de guerra. En el marco del Domingo de Pascua, Israel bombardeó Líbano e Irán respondió con una andanada de misiles sobre el estado israelí, que generó destrozos en la ciudad de Haifa. Estados Unidos celebró el rescate del tripulante del F-15 derribado en suelo iraní mientras se vence el plazo propuesto por Washington para alcanzar un acuerdo con Teherán. El precio del barril de petróleo superó los US$110.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Israel bombardeó Líbano -el sur y un barrio de Beirut- y hay al menos 11 muertos.
- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo que “toda la región arderá” por los movimientos “imprudentes” de Donald Trump.
- El presidente de Estados Unidos renovó sus amenazas a Irán aunque anticipó una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo.
- Desde Washington afirman que rescataron al tripulante del F-15 derribado por Irán. Sin embargo, desde el país persa esa operación “fracasó por completo”.
- León XIV pidió a los líderes involucrados en la guerra que opten por la paz.
- En relación al estrecho de Ormuz, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que la ruta marítima “nunca volverá a su estado anterior”.
Otros hechos de importancia
- En la apertura de los mercados en Estados Unidos, los precios del petróleo marcan una nueva suba.
- Este domingo, se informó que 15 barcos pasaron por el estreco de Ormuz.
- El Reino Unido aseguró que derribó “varios drones iraníes”, gracias a sus cazas Typhoon y F-35.
- Milicias vinculadas a Irán atacaron a diplomáticos estadounidenses en Irak.
- Rusia instó a EE.UU. a abandonar “el lenguaje de los ultimátums”.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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