El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 26 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 26 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es un buen día para comenzar a ejercitarte, no importa si no es lunes. Si es necesaria la ayuda profesional en cualquier aspecto de tu salud, tómala. Es mejor tener solo a los mejores dentro de tu equipo de trabajo, aunque duela despedirse de algunos.

TAURO

Los astros te dicen que te darán el aumento y mejores condiciones laborales que tanto les pediste. Se disiparán todos los temores de represalias por parte de tus superiores. Tu pareja te pide que te dejes llevar.

GÉMINIS

No te dejes pisar por los que se resisten a acompañarte en tu desarrollo personal, si no puedes cambiar al mundo sí puedes cambiar tú. No necesitas de nadie. Es un buen día para tomar como referencia todos tus anteriores fracasos.

CÁNCER

Tu sensibilidad estará al tope y podrías tomarte de manera personal ciertas situaciones. Mejor evita las confrontaciones de todo tipo porque podrían terminar mal. El dinero se hace trabajando, no hay otra fórmula.

LEO

Tienes que enfrentar aquel sentimiento que te afecta y que te hace caer en un círculo vicioso. No reduzcas la calidad de tu negocio porque eso podría ahuyentar a los clientes. Tenle paciencia y compromiso a tu pareja.

VIRGO

Establece lo que quieres para el futuro y los procedimientos que harás para lograrlo, tanto en materia económica, como laboral y amorosa. La negatividad no te llevará a nada bueno, hoy podrías revertirla por entusiasmo.

LIBRA

En ocasiones no sabes cómo lidiar con los recuerdos, pero no te culpes, solo toma aire y continúa con tu día. Tu personalidad se impone ante tus jefes y es que a ti nunca te gustó recibir órdenes. Replantéate trabajar a solas.

ESCORPIO

Los rumores que han llegado a tus oídos solo buscan desestabilizarte y no son para nada reales. Es hora de reconocer quién está para apoyar y quién para dar molestias. No pierdas de vista el futuro que tienen los astros para ti y tu pareja.

SAGITARIO

Nunca te quedes callado ante la agresividad de los demás porque eso te hace daño. Es más importante tu salud emocional que la incomodidad que tus comentarios causen a los que te dañaron. La luz se acerca en temas amorosos.

CAPRICORNIO

Aprende a ver las señales que los astros te dejan en tus sueños. Recuerda que la humildad es una buena arma para hacer negocios y generar confianza con las personas. Tu pareja no recuerda aquello que es fundamental para ti y eso generará problemas.

ACUARIO

Procura tomar más agua. Hoy debes tomar la ventaja sobre tu competencia, nunca te toques el corazón por ellos ni permitas que te rebasen. Evita que cualquier mala energía le haga daño a cualquiera de tus seres queridos.

PISCIS

Tenle paciencia a aquel tratamiento que los profesionales te dijeron que funcionaría. Tu cuerpo ya comenzó con su recuperación y lo notarás. No es tiempo de estar a la defensiva, relájate un poco porque además te hace falta.