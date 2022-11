El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 8 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 8 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Debes pensar ya lo que esperas y quieres para el futuro. No puedes seguir con esos miedos que te hacen aterrarte por el mañana. Podrías considerar invertir, pero este martes te llegará esa señal de luz que necesitas.

TAURO

Tienes que aprender a priorizar tus gastos y no dejar huecos en tus obligaciones. Pagar recargos no es lo ideal, pero podría sucederte si no pones atención. Por otro lado, pídele perdón a esa persona a quien dañaste si eso es lo que siente tu corazón.

GÉMINIS

La esperanza no te hará ganar dinero así que despídete de esas oportunidades que solo están para mantenerte con la fe en alto, pero no te dieron ninguna ganancia hasta ahora. Los hechos son los que cuentan.

CÁNCER

Es preciso que restaures la comunicación que tenías con tu equipo porque los trabajadores inconformes comienzan cuando creen que no se les presta atención. Es necesario que dejes atrás los conflictos con personas del pasado.

LEO

Los astros te dicen que no pidas ese préstamo que tienes en mente y que mejor idees otra solución para tus problemas monetarios. Es un buen día para darle prioridad a tu pareja y demostrarle la unidad que hay entre ustedes.

VIRGO

Nunca escatimes en los gastos que te genera hacer tu trabajo porque al final las ganancias serán equivalentes. Recuerda que a las personas materialistas la abundancia no les sonríe. Da todo lo que quieres que te den.

LIBRA

Recibirás una buena noticia relacionada con el dinero y será un suspiro para ti porque finalmente dejarás atrás esa mala racha. Por otro lado, tu pareja te dará un ultimátum y si no quieres perderla deberás mostrar disposición.

ESCORPIO

No permitas que te digan qué hacer con tu dinero. A ti te cuesta ganártelo y tú sabes en qué invertirlo. Si te equivocas, finalmente perderás algo que es tuyo y no de otra persona, así aprenderás y sabrás descifrar el rumbo.

SAGITARIO

Es importante que evalúes si el esfuerzo y tiempo que inviertes en ese último proyecto realmente vale la pena. Si no obtienes lo que deberías o lo que esperabas, quizá necesitas otro trabajo. No te enfrasques en el pasado.

CAPRICORNIO

Es necesario que intentes recuperar ese dinero que le prestaste a alguien, quizá no lo necesites pero es una manera de recuperar la energía positiva. Hoy tu pareja necesitará una muestra de apoyo de tu parte.

ACUARIO

No dejes que tu éxito se rija por los golpes de suerte que recibes. Esfuérzate para conseguir todo lo que quieres porque la vida dejará de ponerte las cosas fáciles. Comienza ese nuevo método que tienes en mente.

PISCIS

La búsqueda de un nuevo trabajo irá perfecta para ti este martes, encontrarás lo que necesitas. Solo recuerda que no siempre se trata de ganar más dinero, sino también de saber en dónde te valoran más.

