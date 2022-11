El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 11 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 07 al 11 de noviembre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Te llegará un dinero extra a causa de una deuda que alguien tenía contigo. Respecto al amor, te llegará la oportunidad de entablar una relación estable. Esta semana tendrás mucha determinación en todo lo que hagas.

TAURO

Los nervios podrían traicionarte en los próximos días si no te concentras. Aplícate y no permitas que las críticas te hagan flaquear. Será una semana de mucho trabajo por lo que es inminente que te relajes para no caer en el estrés.

GÉMINIS

Te invitarán a una celebración familiar en la que la pasarás bastante bien. También te buscará una persona del pasado para aclarar asuntos inconclusos. Por otro lado, los astros te dicen que no descuides tu salud porque podrías sufrir las consecuencias.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

CÁNCER

Deberás tener bastante cuidado con las finanzas y las tarjetas porque las clonaciones están a la orden del día. Mantente con la mentalidad del éxito y sé un poco más cauteloso, así no habrá manera en que te puedan afectar.

LEO

Tendrás algunas molestias físicas en los próximos días y la recomendación es acudir al médico ante cualquiera de ellas. También trata de no gastar tus ahorros porque te servirán como respaldo ante cualquier emergencia.

VIRGO

Un amor del pasado te buscará para pedirte ayuda económica, pero si terminaron mal ni siquiera lo pienses. También deberás enviar tu coche a reparar. La migraña se te hará presente si no evitas el estrés.

LIBRA

Trata de sanar tu economía con un dinero que te llegará en los días que se aproximan. En relación con el trabajo, los astros te dicen que no discutas con tus compañeros ni te involucres en problemáticas innecesarias.

ESCORPIO

Cuídate de los chismes que una expareja inventó sobre ti porque, lejos de afectarte emocionalmente, golpearán tu imagen en los negocios. Trata de no demostrar tus ganancias económicas frente a los demás porque despiertas envidias.

SAGITARIO

Deja de pensar en aquello que no pudo ser y concéntrate en lo que es ahora. También deja de lado los celos porque eso solo te aleja de las personas que quieres. Esta semana decidirás independizarte y no habrá vuelta atrás.

CAPRICORNIO

Serán días de bastante estrés a causa del trabajo o la escuela. Trata de relajarte porque de igual manera todo saldrá bien. Te buscará un amor del pasado para cerrar ese capítulo, pero tú debes elegir lo que sea mejor para ti.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

ACUARIO

Una junta en tu trabajo para los próximos días te sorprenderá. Tus jefes los reunirán para hablar de posibles cambios de puesto para algunos. Por otro lado, trata de mantenerte en armonía con tu pareja porque los celos se harán presentes.

PISCIS

Las cuestiones amorosas deben darse de manera natural, por lo que la presión que le metes a tu pareja en ocasiones solo la hace querer correr. Por otro lado, será una semana de alerta y en la que finalmente decidirás enfocarte en tu patrimonio.

