El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 16 de noviembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 16 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

El miedo es un arma que puedes utilizar a tu favor: te advertirá sobre los lugares o relaciones a las que no debes adentrarte. Es como una advertencia. Por otro lado, es un mal momento para aventurarse a caminos desconocidos.

TAURO

Te pedirán un trabajo este miércoles y es importante que lo hagas con bastante empeño, ya que de él dependerá tu fuente de ingresos a futuro. Te harán una revelación respecto a la persona que amas, pero nada de qué preocuparte porque es del pasado.

GÉMINIS

Tu equipo de trabajo tiene el ánimo por los suelos y podrías ser tú la persona que se los eleve. No son tiempos fáciles para nadie, pero alguien debe tomar la iniciativa. También debes ponerle un poco más de atención a tu pareja.

CÁNCER

Las personas que no están comprometidas con tu proyecto deben ser las primeras en salir de él. No lo pienses más, porque después la motivación se contagiará a los demás. Dale tu confianza solo a las personas que se la merecen.

LEO

El amor debe ser recíproco y puedes evaluarlo todos los días. Cada una de las responsabilidades dentro de la relación, es responsabilidad de ambos. Demuéstrale a tu pareja que estás con ella en todo y que te preocupa su bienestar.

VIRGO

Deberás ponerle una cara un poco más optimista a todo lo que se te presente y no salga como quieres. No finjas la realidad, pero tampoco te muestres indiferente hacia los problemas. Es mejor encontrar la manera de solucionarlos.

LIBRA

Tendrás la oportunidad de este miércoles demostrar tus capacidades como profesional. Surgirá en tu trabajo una situación que solo tú puedes resolver. Solo ten cuidado de no caer en la arrogancia, sino poner la mejor actitud.

ESCORPIO

Es necesario que tengas una mayor disciplina en cuanto a tus gastos porque tu economía se podría fracturar si no lo haces. Tu pareja es un espejo tuyo, y si no te gustan algunas cosas de ella deberías evaluarte a ti mismo.

SAGITARIO

Hay un problema que has evadido por mucho tiempo, pero hoy finalmente llegará el momento de prestarle la debida atención. No pienses en delegárselo a otra persona, es importante que lo resuelvas tú. Saldrás victorioso.

CAPRICORNIO

Hoy es un buen día para que hagas valer tu palabra con todas las personas a tu alrededor. No se trata de intentar darles órdenes a todos, sino de defender tus ideas a toda costa. Trata de pasar más momentos románticos con tu pareja.

ACUARIO

Es muy diferente decir que hacer, así que la única manera en la que debes creerle a alguien es precisamente hasta que te lo demuestre. Tú también aplica esta regla: no solo prometas, cumple lo que dices.

PISCIS

Es un buen día para replantearte invertir en tu propio negocio o en alguna sociedad con otra persona. Siempre has tenido el miedo de que todo salga mal, pero la realidad es que el que no arriesga no gana.

