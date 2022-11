El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 18 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 18 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Debes aprender a lidiar con la incertidumbre porque no existe una fórmula mágica para el éxito. En ocasiones te tocará ser paciente y tener fe en ti mismo. Por otro lado, también tienes que decir que no cuando una situación te rebase y no puedas llevarla a cabo.

TAURO

Eres bueno en lo que haces, pero hay personas aún mejores que tú. Eso no es malo, al contrario, puede ser una inspiración para crecer. Evalúa si tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú.

GÉMINIS

Hoy te enterarás de una traición que cometió un ser querido hacia ti. No hay nada que hacer más que aceptarlo y alejarte de allí. En relación con tu pareja, debes tomar decisiones consultándole si se trata de algo que los involucra a ambos.

La predicción de Mhoni Vidente para hoy

CÁNCER

Este viernes darás con la solución exacta a un problema que te tenía en vilo. No te preocupes, los astros te dicen que todo saldrá perfecto y podrás demostrarle tu valía a quien te dijo que no podías. Tu creatividad será la clave.

LEO

Es un buen día para analizar si de verdad quieres soportar la mediocridad en tu vida. Recuerda que hay que rodearse de personas que piensen en grande. Todo lo que ves a tu alrededor se contagia, incluido lo malo.

VIRGO

Tu signo lleva tatuada en el alma la fórmula del éxito, por lo que no hay manera de que fracases. Quizá habrá piedras en el camino, pero tú ya sabes cómo hacerlas a un lado. No te desanimes, es seguro que lo lograrás.

LIBRA

No permitas que te dejen fuera de ese proyecto en el que tanto dinero y tiempo has invertido. Es importante que tú mismo pelees por tu lugar y el reconocimiento que te mereces. Por otro lado, no seas tan duro con tu pareja.

ESCORPIO

Es un buen momento para reconocer tanto tus fortalezas como tus debilidades. Eso te funcionará para cuando debas entrar en un proyecto o incluso dejar alguno. Para poder avanzar tienes que saber con lo que cuentas.

SAGITARIO

Tu creatividad te ayudará a salir de un problema este jueves. La resolución de problemáticas es lo tuyo y quedará demostrado. Respecto a tu pareja, los astros te dicen que cumplas las promesas que hiciste para no poner en juego tu palabra.

CAPRICORNIO

Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten porque a veces solo llegan una vez en la vida. Ese empleo o negocio que está en tu puerta, funcionará. No lo pienses más y da el siguiente paso fuera de tu zona de confort.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para hoy

ACUARIO

Es un día para evaluar si los esfuerzos que hiciste hasta ahora rendirán frutos. Siempre es bueno darlo todo sin esperar nada a cambio, pero en esta ocasión sí es necesario que observes que tu recompensa vaya por buen camino.

PISCIS

Es válido que celebres cada meta cumplida, porque solo tú sabes todo lo que te costó llegar hasta ella. No te confíes y continúa en la batalla de cosechar más éxitos. Por otro lado, debes evitar a toda costa los celos hacia tu pareja.

LA NACION