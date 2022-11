Es española y vivió solo tres meses en Miami por una abismal diferencia con su país: “No salió como esperaba”

escuchar

El sueño americano no significa lo mismo para todos. Por un lado, están quienes sí son felices en Estados Unidos, pero por otro, se distinguen los que se arrepienten de dejar sus países de origen. Eso fue lo que le ocurrió a Tatiana Kisiel, una tiktoker española que se mudó a Miami para ser modelo y vivir con los mayores lujos posibles. Su estadía no salió de la mejor manera. Después de tres meses de intentarlo, regresó a su ciudad con una idea más clara de lo que es vivir en Estados Unidos.

La creadora de contenido quiso darles a sus seguidores una enseñanza respecto a la concepción que se tiene sobre el país norteamericano. Contó su experiencia a través de su canal de TikTok (@tatianakisiel): “Iba a ser permanente, pero no salió como esperaba... Os digo que un 90% de los españoles que van a vivir a Estados Unidos vuelve o piensa en volver”, aseguró.

Al parecer, la forma de vida en territorio estadounidense no cumplió totalmente sus expectativas. Sus planes eran trabajar como modelo, comprarse “un montón” de ropa de marcas reconocidas y vivir el tan anhelado sueño americano. Sin embargo, con el paso del tiempo, se percató de que en realidad no necesitaba ninguna de las excentricidades que antes deseaba. “En Miami aprendí que a mí el dinero no me hace feliz”, mencionó.

Contó cómo fue su vida en Miami

Estados Unidos es un país lleno de lujos

Tatiana se describió abrumada porque consideró que los habitantes de ese país “viven para trabajar”, a diferencia de lo que ocurre en su nación: “Aquí en España trabajamos para vivir y disfrutar al máximo. Además, ahí todo se lo gastan en aparentar”, destacó.

La joven también reveló que en ocasiones la gente alquila autos deportivos únicamente para simular que tiene un alto poder adquisitivo, situación que la hizo ver las cosas de diferente manera.

Poco a poco, la excesiva preocupación por las apariencias provocó que perdiera el interés por Miami y hasta por las actividades que tanto soñaba: “(Pensé) estoy en la discoteca más cara de Miami y no me lo estoy pasando bien. Es entonces cuando te das cuenta de la asombrosa calidad de vida que tenemos en España”, recalcó.

Es así que tres meses le bastaron para regresar a casa con una idea más clara de lo que en realidad quería para su futuro. “Verme rodeada de esa gente que lo tenía todo a nivel material y era una desgraciada, (porque) tenía que abusar de sustancias para poder mínimamente divertirse, era súper triste”, añadió la española.

Vivir en Miami es el sueño de muchas personas, pero una tiktoker comprobó que no es tan bueno como parece Unsplash

La enseñanza que le dejó vivir en Miami

La creadora de contenido finalizó su clip con una enseñanza muy clara que quiso dejarles a todos sus seguidores. Primero les recomendó vivirlo desde su propia experiencia y no dejarse llevar por la opinión de nadie, incluso la de ella. También los exhortó a que apreciaran lo que tienen en sus países de origen antes de evaluar si emigran a EE.UU. o no.

“Lo divertido de los planes es con quién los haces y no el dinero que te gastas en ellos. Es mucho más importante cómo tu vida se siente, a cómo se ve en redes sociales”, finalizó.

LA NACION