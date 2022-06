El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 24 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este viernes 24 de junio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de apreciar lo que se tiene. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas.

ARIES

Es día de quitarte esa melancolía porque podría convertirse en una energía más grande. Lo mejor está por llegar en cuestiones del trabajo y las ventas. Debes respetar los gustos de tu pareja aún si a ti no te parecen o los compartes.

TAURO

Las personas que separan tu equipo son muy tóxicas y será un buen día para dejarlas de lado; reconoce a quienes unifican. Tu pareja tiene que aprender sus lecciones de vida por sí mismo, incluidas las malas acciones que tiene la gente hacia él o ella.

GÉMINIS

Quizá sientes que necesitas un descanso pero no es así; más tarde ese pensamiento te podría hacer abandonar tus objetivos. Volver a un puesto de trabajo solo por tener menos actividades será un error. Reconectas con un amor del pasado.

CÁNCER

Reclamar lo que te pertenece no te hace una persona conflictiva; al contrario, es tu derecho. Pero, eso sí, trata de hacerlo de una manera diplomática. Usa tu intuición para tratar de entender a tu pareja, que estará en un momento complicado.

Mhoni Vidente suele dar sus predicciones semanales a través de sus redes sociales Instagram @mhoni1

LEO

No defiendas a quien no conoces. La competencia de tu negocio está creciendo de sobre manera, así que redobla tus esfuerzos para que no te saquen del juego. Tu pareja estará intranquila por situaciones que les competen a los dos.

VIRGO

Haz ejercicio para liberar toda la tensión que te podría complicar este viernes. No pierdas tiempo en el celular o viendo la televisión; actívate y haz una mejor planificación de tu día. Tu relación amorosa necesita que ambos tengan metas en común.

LIBRA

Es momento de cuidar tu salud y tu cuerpo, porque éste último ya te lo pide a gritos. Las pláticas con los compañeros déjalas para después de haber terminado tu trabajo, porque podrían distraerte de lo verdaderamente importante.

ESCORPIÓN

Escucha las críticas constructivas de personas que quieren ayudarte, sobre todo de quienes califican tus servicios. Esto te ayudará a crecer. Haz actividades con tu pareja que los vuelvan a unir, y no solo físicamente, sino también de manera espiritual.

SAGITARIO

No levantes la voz ni seas soberbio al momento de discutir con alguien hoy. Organiza mejor tus tiempos para que puedas brindarle más espacio a tu trabajo. Nunca te vayas a dormir enojado, porque el estrés y la tristeza podrían arruinarte el sueño.

CAPRICORNIO

Han sido días pesados de trabajo, pero es relevante que analices todo para aprender de ello y poder estar más relajado. A veces es mejor no meterse en problemas que no son propios; deja que tus seres queridos lidien con sus propias batallas.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo para los distintos signos zodiacales esta semana

ACUARIO

Haz una introspección y piensa en qué es lo que te afecta; no hay nadie que se conozca mejor que tú. Hoy relájate y no trates de planificar todo; únicamente déjate llevar y permite que te ayuden. El amor nunca debe de quedar a la suerte, si quieres algo, ve por él.

PISCIS

Hoy estarás muy desanimado, pero esa melancolía puede prevenirse; tu alimentación puede ser una pieza clave. Deja que tu pareja sea libre, pero no hay que confundir la libertad con romper las reglas de una relación. Tienes talento, y tendrás una oportunidad para eso que tanto deseaste.