Grabó a sus vecinos en una escena que le “partió el corazón” y el video se convirtió en viral

Las redes sociales están llenas de historias inesperadas y la que compartió una joven identificada como Camila sin dudas que se destaca por su singularidad.

Con la leyenda “el mundo es cruel”, la joven publicó un video de TikTok que al parecer le rompió el corazón. Eran sus vecinos en medio de una escena prometedora los que la habrían hecho casi estallar en llanto. Se volvió viral por lo conmovedor, provocando que muchos desearan vivir la misma experiencia que los protagonistas.

En el video se aprecia cómo una pareja bailaba en la azotea de su casa, con gestos de amor y miradas cómplices. El panorama es la vista de la creadora de contenido desde su hogar, por lo que suele ser testigo de estas muestras de amor. Aunque el ambiente podría clasificarse como “romántico”, para ella tuvo otro color. En su cuenta de TikTok dijo que si bien la hacía muy feliz ver a otras personas disfrutar de su amor, en realidad también le traía sentimientos de dolor.

“Cuando eres soltera y todas las noches tienes que ver a esta pareja súperenamorada ensayando su vals de matrimonio, con la canción ‘Lover’ de Taylor Swift”, escribió Camila. Al parecer, lo que la hizo sentir mal no fue el hecho de que otras personas vivieran plenamente el romance, sino que su actual situación amorosa no es la que ella quisiera.

La grabación causó tanto furor entre la comunidad virtual de la red social de videos que hasta el momento logró acumular 2,4 millones de reproducciones. Miles de personas se mostraron conmovidas por la escena.

También dejaron comentarios quienes no se olvidaron de la situación de Camila: “Yo me cambio de casa para no llorar”; “Ya no quiero ser espectador”; “Diles que te inviten a la boda, es que quiero ver cómo queda todo al final con el vestido, la música y el lugar”, le dijeron.

Algunas personas se animaron a dejarle consejos a la tiktoker: “Es un recordatorio que te está dando la vida, de que si no es así, mejor nada”, escribió una usuaria. Otros la exhortaron a tomar las cosas de la mejor manera posible: “El mundo es hermoso, ver a personas amarse es increíble”; “Hermana, algún día nos tocará, no podemos ser espectadoras toda la vida”; “¿Sabes que sería peor? Tener pareja y ser espectadora, pero no protagonista”.

Los usuarios se dijeron interesados en saber cómo se vería la escena el día de la boda Unsplash

El clip recorrió tantos perfiles que al final llegó a las personas involucradas. O al menos a su círculo ínitmo ya que una joven se identificó como la mejor amiga de los futuros esposos y confirmó que los protagonistas tenían una relación tan bonita como la que sugiere el video. Este hallazgo acaparó la atención de muchas personas, quienes le pidieron que compartiera luego los detalles de la boda.

