El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 29 de mayo al 2 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 29 de mayo al 2 de junio a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

ARIES

Recibirás noticias para nada agradables, algunas relacionadas con varios familiares y otras con posibles afecciones de salud que tienes. Sin embargo, no permitas que tu semana se vea afectada, si te mantienes positivo, todo saldrá bien.

TAURO

Tendrás una vida social muy activa, especialmente en los últimos días de la semana. También habrá algunas reuniones de trabajo, en las que se tratarán temas delicados. No te dejes vencer por el miedo y las inseguridades.

GÉMINIS

No permitas que el trabajo se te acumule por los tiempos libres que te tomas. Evita la procrastinación y haz todo en tiempo y forma para no sufrir las consecuencias. Por otro lado, te irá bien en el ámbito económico, el dinero no te faltará.

CÁNCER

El Cosmos trabajará para que en materia económica todo te vaya bien. Recibirás propuestas laborales con posibilidad de percibir buenos pagos, pero tienes que cuidar el dinero porque podrías malgastarlo y quedarte sin nada.

LEO

Tu pareja no atravesará por una buena etapa, ya que tiene muchos problemas en su centro de empleo. Lo que debes hacer es apoyarla, pero tampoco adjudicarte su sentir como si fuera tuyo. Tú debes seguir con tu vida.

VIRGO

Deberás asumir las consecuencias de un error que cometiste. Debido a eso es probable que sea una semana muy intensa, pero trata de no estresarte mucho. Que esto te quede como experiencia para ser más cuidadoso.

LIBRA

Debes estar preparado para los retos que se aproximan en tu trabajo. No será nada sencillo cumplir con algunos pedidos que te harán tus superiores, pero si te lo piden a ti es porque saben que puedes lograrlo. No te asustes.

ESCORPIO

La recomendación para esta semana es que fabriques un plan de administración más funcional, ya que el que tienes no ha estado funcionándote. Es preciso que cuides tu dinero, de esa manera podrás ahorrar cantidades que no imaginabas.

SAGITARIO

Tú y tu ser amado tendrán algunos desacuerdos y eso podría desatar varias discusiones. Al parecer todo será a causa de sus amistades, dado que no te caen bien y sientes que se interponen entre ustedes. Los astros te dicen que tus suposiciones son ciertas y que pelees por defender tus derechos como pareja.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que es muy probable que te reconcilies con personas con las que mantenías un conflicto constante, pueden ser familiares o amigos. Por otro lado, sentirás celos profesionales de alguien de tu trabajo.

ACUARIO

Se impone que seas más prudente a la hora de dirigirte a tus jefes, de lo contrario, podrías tener problemas y tu trabajo se verá afectado. No busques conflictos innecesarios, concéntrate en lo tuyo y no mires a los lados.

PISCIS

En los próximos días comenzará un ciclo muy favorable para ti, que te permitirá salir de una situación que ya no aguantabas. Predominará la abundancia y el optimismo, por fin llegará lo que tanto te mereces y por lo que habías trabajado.

LA NACION