Es española, contó por qué se encerraba “a llorar en el baño” durante su intercambio en Estados Unidos y quién la salvó

Los intercambios estudiantiles suelen ser una experiencia muy especial para todos los que los viven. También tiene mucho que ver el país en el que los hagan y su nación de origen. Bia Ausin es una joven de España que se mudó a Estados Unidos para estudiar un año de bachillerato y contó cómo se enfrentó a su realidad en ese momento.

Detalló el sube y baja de emociones que fue su primer día de clases y cómo pasó de llorar en el baño a encontrarse a una de sus amigas en el otro extremo del planeta.

Todo fue cálido desde el principio en cuanto a la familia que la recibió, en el estado de Arkansas, pero su mayor problema fue que no sabía ni una palabra en inglés, una limitación que se volvió un sufrimiento constante porque no podía comunicarse ni siquiera con la gente con la que residía. “Utilizaba las manos para hacerles señas”, explicó en un video en su cuenta de TikTok (@definitelynotbea).

La española tenía una vecina que iba en el mismo colegio, así que todas las mañanas viajaban juntas. Por eso mismo creyó que en su primer día de escuela tendría una fiel compañera, pero no fue así. Inmediatamente, fue golpeada por el sistema escolar americano del que no pudo salvarse ni siquiera en el descanso.

Así vivió una joven su intercambio en EE.UU.

No sabía inglés y así se fue de intercambio a EE.UU.

Le dieron el horario en el que tomaría cada materia, pero desde las dos primeras clases se aterró por no saber cómo trasladarse dentro del edificio. Todo el tiempo tuvo ganas de llorar, ya que no podía pedirle ayuda a nadie con cualquier cosa que se le dificultara porque no dominaba el idioma.

Cuando llegó la hora del descanso, Bia intentó buscar a su vecina, pero no estaba. Al ver que no sabía ni siquiera cómo tomar el almuerzo, decidió irse al baño a llorar para después llamarles a sus padres y a los amigos que había dejado en España. “La pasé fatal en el baño, cuál pringada de película”, expresó.

Después de ese episodio de tristeza, la joven evocó el momento en el que tenía un miedo terrible de volver a las aulas y tomar sus cursos. Además, el terror incluía presentarse ante todos en otro idioma: “Si no decía que era de Europa era fatal porque mi estado justo era el más machista, el más racista… Es superantiguo”.

Así vivió una joven su intercambio en EE.UU., parte 2

Como su historia es de película, como ella misma reconoce, algo salvó su vida estudiantil. Antes de entrar a una de las últimas clases, alguien le tocó el hombro y se encontró con algo inesperado: una amiga española, originaria de Barcelona, estaba en la misma escuela y en la misma aula. “Realmente mi ángel, yo la vi y la adoré en ese momento”, detalló.

Desde ahí, la vida de Bía en el país norteamericano cambió, ya que después comenzó a tener amigos y a socializar con otros estudiantes. Cuatro meses después aprendió un poco el idioma, por lo que su nueva vida en suelo norteamericano le comenzó, de a poco, a sonreír.

