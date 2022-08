El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 8 al 12 de agosto para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Te invitarán a salir de viaje y es muy probable que la invitación provenga de un nuevo amor. Tendrás nuevas oportunidades en el tema económico, así que aprovecha la buena racha. Ten cuidado con problemas de estrés.

TAURO

Los celos y las discusiones con tu pareja serán inminentes esta semana, pero trata de darte tu espacio para estar más tranquilo. Habrá algunas reuniones en tu trabajo y en algunas de ellas se mencionarán temas de reajuste de personal.

GÉMINIS

Recibirás una invitación para ser parte de un nuevo negocio, acéptala porque es una oportunidad para mejorar tu economía. Será una semana de hacer pagos de colegiaturas y tarjetas de crédito. Avanza en el trabajo que tienes atrasado.

CÁNCER

Tus signos más compatibles para hacer negocios serán Piscis y Virgo, tenlo en cuenta. Debes tener la esperanza de lograr tus objetivos económicos, no te dejes caer y verás cómo pronto llegará todo lo que esperas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana Mhoni Vidente/Facebook

LEO

Serás el primero en todo lo que te propongas porque tu meta siempre fue triunfar, solo cuídate de los impulsos en cualquier aspecto. Recibirás un regalo de una persona que quiere formalizar una relación contigo.

VIRGO

Tendrás un buen reconocimiento en tu trabajo y será retribuido con un bono de productividad. Acudirás al médico por una posible infección, pero no será nada grave. Tendrás un cambio positivo en tu actitud y verás mejoras en tu vida.

LIBRA

Un amor del pasado te buscará ya sea para intentar tener algo contigo o simplemente para quedar en paz, debes cerrar esos círculos y avanzar en tu vida. Nunca retrocedas. Tu inteligencia se exaltará en los próximos días.

ESCORPIO

Tus números de la suerte serán 06 y 14, los cuales podrías aprovechar para obtener ganancias en juegos de azar. Libérate de culpas del pasado y se un poco más amable contigo mismo. No te sabotees porque el éxito ya lo tienes.

SAGITARIO

No seas tan soberbio y aprende a decir lo que sientes, eso te brindará mucha paz. No es malo apoyarte en otros. Realiza las cosas que más te hagan feliz porque sentirte atado es lo peor que te podría pasar. No te olvides de ti.

CAPRICORNIO

Llegará un dinero extra, pero no lo malgastes en lo primero que veas. Debes ser más fuerte mentalmente para que se materialice todo lo que soñaste. No te lamentes por lo que no pudo ser y trabaja en lo que está por venir.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Cuídate de problemáticas en tu trabajo porque algunas personas podrían provocarte. No discutas si no hay razones y concéntrate en lo tuyo. Llegó la hora de alejarte de ese amor y las amistades que no te brindan nada positivo.

PISCIS

No te alejes del amor, no tengas miedo, llegará una persona que sepa valorarte. No prestes dinero a quien te lo pida porque te podrían robar la buena suerte. En cualquier momento se puede derrumbar lo que construiste, ten cuidado.