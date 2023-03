El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 23 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 23 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La recomendación es que estés alerta en todo momento porque una amistad podría traicionarte sin que te des cuenta. Quédate tranquilo de que tú has hecho las cosas bien con él o ella, pero trata de que no te vean la cara.

TAURO

Los astros te dicen que tengas cuidado con cómo te desenvuelves frente a los demás, porque podrías darles mensajes incorrectos a algunas personas. Por otro lado, comenzarás a sentirte motivado y con ganas de salir adelante.

GÉMINIS

Se aproximan oportunidades en materia amorosa y no debes desaprovecharlas. Tampoco tienes por qué darle explicaciones a nadie, mientras tú seas feliz ninguna persona tiene que entrometerse en tus decisiones.

CÁNCER

Se impone que le prestes atención a tu salud y a tu alimentación, ya que sueles descuidar esos aspectos que son de los más importantes en tu vida. Un ser querido se enfermará, pero tienes que estar tranquilo y positivo.

LEO

Es preciso que te lleves una enseñanza de cada caída o derrota que has tenido. No te lamentes por lo que ocurrió en el pasado o lo que no pudo ser, mejor agradece por lo que aprendiste. Un familiar anunciará un embarazo pronto.

VIRGO

Los planetas te exhortan a iniciar ese nuevo negocio que tienes en mente, ya que la energía cósmica está a tu favor. Te irá de maravilla si lo intentas y tu economía crecerá como la espuma. No tengas miedo de hacerlo incluso si no tienes el apoyo de nadie.

LIBRA

Los astros te dicen que es hora de que mejores tu carácter porque a veces sueles explotar con la gente que no se lo merece. Si bien tu manera de ser se originó por los traumas que has tenido en la vida, los demás no tienen la culpa.

ESCORPIÓN

Se aproximan días de reflexión, en los que analizarás qué es lo que quieres para tu futuro y qué es lo que realmente te hace feliz. No dudes en ir detrás de eso que te brinde paz y tranquilidad. Respecto al trabajo, recibirás una nueva propuesta.

SAGITARIO

La luz del Sol saldrá finalmente para tu signo, así que cualquier problemática que tenías atorada se resolverá. Comenzarás a ver mejoría en diferentes aspectos de tu vida, desde la salud hasta las relaciones personales.

CAPRICORNIO

Debes tener un poco más de cuidado respecto a qué tipo de personas les cuentas tu información personal. A veces confías en gente que no es buena y que aprovechará cualquier dato para dañarte. Eso podría traerte problemas a futuro.

ACUARIO

Si tienes una relación tienes que mentalizarte a que se aproxima una mala racha. Podría haber celos, discusiones y hasta faltas de respeto entre ustedes. Sin embargo, que seas consciente de que eso pasará, no significa que debas aguantarlo.

PISCIS

La recomendación para este jueves es que no confíes en todo aquel que se te acerca. Hay personas que solo están contigo por interés y porque quieren sacar algún provecho de ti. Así que no permitas que se burlen de tu generosidad.

