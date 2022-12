El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 8 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este jueves 8 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No desconfíes de tu pareja si es que pretendes que su relación sea para siempre. Él o ella ya pasaron por situaciones de celos antes y no quieren volver a atravesar por lo mismo. El orgullo no te dejará nada bueno.

TAURO

Una persona que quieres mucho te decepcionará este jueves. Sus actitudes y comentarios estarán dirigidos a lastimarte y no puedes permitirlo. Por otro lado, un nuevo romance florecerá y te traerá la felicidad que necesitas.

GÉMINIS

La comunicación y la confianza son lo más importante dentro de una relación. Si eso le falta a tu pareja, es mejor que te alejes de allí. No te dejes contagiar por las actitudes negativas que tienen tus amigos. Emprende tu propio camino.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Hoy es un buen día para que analices qué tipo de personas quieres en tu entorno. Sí, tienes muchos conocidos, pero pocos de ellos están dispuestos a ayudarte en los momentos difíciles. Cuídate de caídas o golpes inesperados.

LEO

Los astros te dicen que, si tienes una relación, evites involucrarte en problemas de celos. Para todo el mundo es molesto tener a su lado a una persona que no le permite hacer nada. En otros temas, trata de no hablar tus cosas privadas frente a otros porque podrían usarlo en tu contra.

VIRGO

Se aproxima una jornada de pérdidas materiales, así que debes ser consciente de que podrás recuperarlo si trabajas duro. Una de tus amistades enfrentará un momento difícil y necesitará de tu apoyo. No confíes en los amigos de tu pareja.

LIBRA

Tu relación amorosa se tornará algo tensa. La recomendación es que te relajes y que intentes solucionar los problemas con una larga conversación. En cuanto a la salud, se impone que cuides más tu alimentación.

ESCORPIO

Este jueves tendrás oportunidades de redimirte de situaciones que no te hacen sentirte orgulloso de ti mismo. A veces reaccionas impulsivamente y ahora estás arrepentido. Siempre hay una solución, no te presiones.

SAGITARIO

No te involucres en el ámbito sentimental con personas que no prometen darte algo estable. Si te ofrecen un romance casual, es mejor que huyas de ahí. Tu signo suele enamorarse muy rápido, así que esas opciones de una noche no son para ti.

CAPRICORNIO

Los planetas se alinearon para hacerte entender que tienes que vivir la vida y aprovechar cada segundo como si fuera el último. Nunca te quedes con las ganas de hacer algo. Tampoco le prestes atención a lo que otros dicen sobre ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Regresará a tu entorno una persona del pasado, pero solo querrá meterte en problemas. En cuanto se acerque a ti, es importante que le dejes bien claro que no te interesa. Fue especial en alguna época, pero eso terminó.

PISCIS

Comenzarás a planear un viaje con amigos. Aunque, también te pelearás con uno de ellos porque no se pondrán de acuerdo. Se aproxima la llegada de una persona que demostrará mucho interés en ti y querrá enamorarte.

LA NACION