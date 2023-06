El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 8 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 8 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Los astros te dicen que debes alejarte de esas personas que siempre quieren interponerse en tus planes. Solo tú puedes elegir sobre tu vida y lo que es mejor para ti, si alguien intenta cambiarlo es porque no le gusta verte feliz.

TAURO

La recomendación para esta jornada es que comiences a ver más por tu futuro y que no cometas errores del pasado. Trata de poner en práctica los aprendizajes que obtuviste para nada ni nadie vuelvan a dañarte.

GÉMINIS

Si estás soltero, se aproxima la llegada de un nuevo amor. Sin embargo, será algo pasajero y para nada estable, así que piensa si de verdad eso es lo que quieres. Es momento de que te relaciones con gente que sí te aporte algo positivo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Se impone que seas más cuidadoso a la hora de expresarte con tus seres queridos, dado que podrías lastimar a alguno de ellos con tus indiscreciones. Piensa dos veces antes de hablar y no te dejes llevar por los impulsos.

LEO

Los astros te dicen que últimamente la relación con tu pareja no está del todo bien. Entonces, es necesario que los dos comiencen a trabajar en reanimarla, de lo contrario, se quedará en el olvido y terminarán con ella.

VIRGO

Es preciso que dejes de hablar mal de tus familiares porque podrías generar un grave conflicto. O al menos hazlo cuando nadie cercano esté escuchándote. Por otro lado, sé más sincero con tu pareja si quieres que haya confianza entre ustedes.

LIBRA

Si tienes planes no se los cuentes a nadie, recuerda que hay gente que te envidia y la mala energía que te emiten podría arruinarte todo. Mantente positivo y no tengas miedo de decir que quieres atraer éxito, solo no detalles el cómo.

ESCORPIO

Los planetas te instan a retomar hábitos alimenticios que tenías en el olvido. Es recomendable que retomes el ejercicio y la buena alimentación, de esa manera te sentirás con más energía y tu autoestima mejorará.

SAGITARIO

Es hora de que dejes de cuidar a tu pareja, es lo más agotador que puedes hacer dentro de una relación. Al final de cuentas, si él o ella decide fallarte será su decisión y te perderá para siempre. Los celos tampoco te dejan estar tranquilo.

CAPRICORNIO

La recomendación para este jueves es que no te precipites a la hora de tomar decisiones porque podrías cometer graves errores. Trata de pensar las cosas dos veces y siempre con la mente clara de lo que quieres.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Te llegarán varias noticias relacionadas con tus seres queridos: una de tus amistades te anunciará su embarazo y alguien de tu familia se comprometerá. Aun así, no te olvides de que el verdadero protagonista de tu vida eres tú.

PISCIS

Si alguien no quiso estar a tu lado, es momento de que le saques de tu vida por completo. Despréndete de todo lo que te hace daño y que te hace recordar a esas personas. Trata de no deprimirte por gente que no vale la pena.

LA NACION