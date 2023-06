Las 10 ciudades más subestimadas de EE.UU. que todos deberían visitar

escuchar

Si bien Nueva York, Los Ángeles y Miami no pueden faltar en la lista de ciudades que es necesario conocer cuando se visita Estados Unidos, el país tiene más de 200 ciudades repartidas en 50 estados. Algunas de ellas son menos famosas, pero no por ello menos interesantes. Recientemente, un usuario de Reddit preguntó en el sitio cuáles eran las urbes norteamericanas subestimadas y las respuestas no tardaron en llegar.

En un país con más de 9000 kilómetros cuadrados, muchas son las ciudades que pueden pasar desapercibidas al ojo del turista, pero que no por ello cuentan con un atractivo cultural y también natural, debido a la diversidad de paisajes. A continuación se ofrece un listado de diez de ellas, de acuerdo con las opiniones de los usuarios de Reddit que atendieron a la pregunta.

Taos, Nuevo México

Para sus visitantes, no solo el desierto es asombroso, sino el estado en su totalidad. “El paisaje es absolutamente impresionante, la cultura y la historia son únicas y la comida es deliciosa”, expresó un usuario que luego agregó que una vez que se está allá, se entiende por qué le llaman “la tierra del encanto”.

Taos, en Nuevo México

Twin Cities, Minnesota

El Área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul es conocida como Twin Cities. El lugar tiene un amplio programa de arte y cultura, así como excelentes restaurantes, bares y una excelente escena musical irlandesa. “Es relativamente asequible para visitar o vivir y está convenientemente ubicado cerca de otros destinos turísticos populares como Chicago. Incluso los fríos inviernos son acogedores y divertidos”, opinó una persona.

Richmond, Virginia

Situada en uno de los estados del sureste de Estados Unidos, Richmond tiene una importante oferta de gastronomía y cervezas. El clima la hace aún más atractiva, con temperaturas templadas casi todo el año, excepto en invierno. “Gracias a su ubicación, está prácticamente a una distancia en auto de cualquier lugar de la costa este”, expresó un usuario en Reddit.

Richmond, en Virginia

Traverse City, Michigan

Los Grandes Lagos de Michigan son conocidos por sus pintorescos pueblos de playa, que se sienten como pequeños mares de agua tibia en verano, Traverse City se sitúa en una bahía en el lago Michigan, lo que le otorga un clima y condiciones perfectas para el cultivo de uvas, lo que lo convierte en un lugar ideal para visitar viñedos y cervecerías.

Boise, Idaho

Es la capital y ciudad más poblada de Idaho. De acuerdo con la opinión de algunos en Reddit, el estado tiene una variedad de paisajes con ríos, lagos, aguas termales y el Monumento Nacional de los Cráteres de la Luna.

St. Louis, Missouri

Simplemente “mágica” para algunos. Con mucha historia y cultura local y vecindarios “geniales”. Colmado de árboles de magnolias, tiene muchos parques al estilo europeo en la ciudad, con enormes espacios verdes, fuentes, estatuas y bulevares. “¡Hay mucho más para ver aquí de lo que la mayoría de la gente en los EE. UU. probablemente sospecha!”, manifestó una usuaria.

St. Louis, en Missouri

San Antonio, Texas

Se trata de una importante ciudad de Texas con un enorme legado colonial. Por ejemplo, El Álamo, una misión española del siglo XVIII conservada como un museo, que conmemora una batalla de 1836 durante la Revolución de Texas para independizarse de México. A menudo, San Antonio se ve eclipsada por Austin, pero tiene excelente comida, bares, arte y parques.

Providence, Rhode Island

”Es una joya escondida por la historia, el arte y la comida. Cuenta con un gran encanto del viejo mundo, que sentirás mientras caminas por la histórica Benefit Street”, opinó una usuaria. Providence es una ciudad repleta de arte y exhibiciones, además de la variada oferta gastronómica.

Providence, en Rhode Island

Pittsburgh, Pensilvania

Pittsburgh es una ciudad del oeste de Pensilvania, en la unión de tres ríos. Sus sitios de la Edad de Oro, como el Museo Carnegie de Historia Natural son una muestra de su historia como una capital industrial de principios del siglo XX.

St. Augustine, Florida

Florida no podía faltar en este listado. Pese a que Miami es famoso, otras ciudades también tienen su encanto, como es el caso de St. Augustine. Es una de las urbes más antiguas de Estados Unidos y está colmada de arquitectura colonial española. “Hay mucha historia interesante como Juan Ponce de León, los piratas y la ocupación española. No por mencionar que comí algunos de los mejores mariscos que he probado”, escribió un usuario.

