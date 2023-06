El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 12 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 12 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tendrás mucha suerte en los negocios, sobre todo si están relacionados con la venta de comida. Así que si tenías ganas de emprender, ya sabes hacia dónde debes dirigir tus esfuerzos. No des pie a que te involucren en chismes.

TAURO

Te enterarás de una mentira que te dijo tu pareja en días pasados y no podrás evitar decepcionarte. Además, una de tus amistades hablará mal de ti cuando no estés presente y contará algunos secretos que le confiaste.

GÉMINIS

Se aproxima una temporada de incertidumbre para ti, pero debes tratar que no te afecte. En un inicio creerás que es un entorno deprimente, pero más tarde te darás cuenta de que puedes resolverlo con facilidad.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

La recomendación para esta semana es que no permitas que la gente tenga injerencia en tu vida. Nadie tiene el derecho de decirte qué hacer, así que continúa con tus actividades y lucha por esos sueños que solo son tuyos.

LEO

Se aproximan días en los que tu prioridad número uno será reflexionar e intentar cerrar algunos ciclos que quedaron abiertos. No obstante, todo eso deberás hacerlo por ti mismo y no esperar a que alguien te ayude.

VIRGO

Te sentirás un poco triste este lunes, pero no será lo mismo el resto de la semana. Debes aceptar que eres una persona cambiante y que tu estado de ánimo no es igual todos los días. No es un defecto, solo tienes que aprender a lidiar con ello.

LIBRA

Se impone que dejes de ser tan duro con tu pareja, ya que podrías lastimarla y generarle heridas irreparables. No trates mal a una persona que te ha dado todo porque podría alejarse de ti y te vas a arrepentir.

ESCORPIO

Si no tienes pareja y quieres conseguir una, debes saber que eso no pasará si no sales de tu casa. Para conocer nuevas personas tienes que aventurarte y arriesgarte, el amor no llegará por arte de magia. Ponte en acción.

SAGITARIO

Hay algunas personas a las que no les caes bien y en la actual jornada harán de todo para que te sientas mal. Te emanarán solo energía negativa, así que en cuanto la percibas tienes que alejarte de ahí. No permitas que te vean destruido.

CAPRICORNIO

Es hora de que afrontes la realidad y emprendas acciones para salir de ese hoyo en el que te sumergiste desde hace tiempo. Eso sí, para ver resultados o grandes cambios tendrás que esperar, ya que tardarán en llegar.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Una de tus amistades recurrirá a ti para que le des ánimos y le acompañes en una posible ruptura amorosa que sufrirá. Utiliza su ejemplo para no exponerte a salir lastimado por personas que no valen la pena, en el ámbito romántico.

PISCIS

Tu estado de ánimo mejorará este lunes y si quieres mantenerlo así tienes que sacar de tu vida a la gente que te hizo daño. No perdones las traiciones ni los errores que ya cometieron en tu contra muchas veces, las personas no siempre cambian.

