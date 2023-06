Los inmigrantes indocumentados de Texas podrían recibir un pago mensual de US$500 por una razón

escuchar

Tras una votación, la junta de comisionados del condado de Harris, en Texas, aprobó el martes el programa Uplift Harris, que tiene como objetivo ayudar a las familias necesitadas. Bajo esta medida, unas 1500 que viven por debajo del 200% de la línea federal de pobreza, es decir, con un ingreso anual menor de US$40.000, recibirán 500 dólares al mes para las necesidades del hogar. En medio de la discusión, una jueza sugirió que los inmigrantes ilegales también reciban estos ingresos.

La ayuda es para 1300 hogares elegidos al alzar en las zonas con mayores índices de pobreza del condado y otros 200 del programa Acces, que ayuda a quienes están a punto de perder su hogar. La implementación comenzará en septiembre y tendrá una duración de 18 meses.

Los indocumentados podrían solicitar el apoyo en Texas olia danilevich / Pexels

Algunas de las áreas cuyos residentes tendrían esta protección son: Forest Acres, Eastex Jensen, Sunnyside, Northgate, Gulfton, Galena Park y Acres Home, entre otras. En las siguientes semanas se darán a conocer cuáles los requisitos para postularse al programa, que usará US$20,5 millones del American Rescue Plan Act, impulsado por el gobierno de Joe Biden.

¿Los indocumentados pueden recibir el apoyo?

Si bien el programa está dirigido a familias de bajos ingresos, la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, afirmó que los inmigrantes ilegales podrían recibir ingresos básicos universales con esta medida. En la votación del martes, la legista defendió el pago a los ciudadanos pobres y a la “comunidad indocumentada”.

“Lo que hacemos es elegir los diez barrios más pobres. ¿Puede solicitarlo la comunidad indocumentada? Si el fiscal del condado dice que pueden, será así. Si el fiscal del condado dice que no pueden, no lo será. Lo que me han dicho es que pueden”, afirmó.

En una declaración de apoyo a esta medida, Hidalgo defendió: “Es incivilizado que vivamos en una sociedad en la que la gente no puede permitirse cubrir sus necesidades básicas. Como líderes del condado, tenemos el deber de emplear todas las herramientas que podamos para reducir la pobreza. Este programa piloto apoyará a la gente que trabaja muy duro día y noche, pero que aún necesita un empujón”. Asimismo, en las votaciones fue tajante con los detractores de la medida.

“Seamos honestos sobre las conversaciones que mantenemos. Ahora hablemos sobre el dinero que se destina a los pobres. ¿Por qué le dimos 5 o 6 millones de dólares a la fiscal de distrito, que gastó sin la aprobación inicial del tribunal y con la objeción del director de presupuesto, lo que nos llevó a un déficit? ¿Por qué no se lo dimos a los pobres? (...) Así que si no les gusta este programa, simplemente voten no”, dijo Hidalgo en declaraciones retomadas por Fox News.

La medida ayudará a las personas de bajos recuersos Karolina Grabowska / Pexels

Debido a que esta es una iniciativa demócrata y a que la mayoría en la Corte de Comisionados del condado de Harris pertenece a este partido, el proyecto se aprobó con una votación 4-1. Los integrantes de ese grupo estuvieron a favor. El único en contra fue el republicano Tom Ramsey.

LA NACION