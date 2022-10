El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 17 de octubre

escuchar

Nana Calistar llegó este lunes 17 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproximan días de mucha abundancia y situaciones favorecedoras para tu entorno. Finalmente, le encontrarás respuesta a aquellos sucesos que no entendías. Deja el dolor del pasado y concéntrate en el presente.

TAURO

Es importante que aprendas a decir lo que sientes. Expresarte es de las mejores maneras de estrechar lazos con la gente. Además, eso te ayudará a descubrir a las personas con las que sí vale la pena relacionarse.

GÉMINIS

No le temas a los cambios y date la oportunidad de vivirlos. Así obtendrás los resultados que esperas en tu vida. Una de tus amistades tendrá un problema sentimental y requerirá de tu apoyo para sentirse mejor.

CÁNCER

Es posible que conozcas a una persona con la que pasaste mucho tiempo en conversación por redes sociales. Es momento de saber lo que deseas y planear el futuro. También hay un viaje con amistades en puerta.

LEO

Aléjate de todo lo que te daña y te afecta. Si algo no te permite ser feliz, es mejor que te retires de allí. Tienes que ver por tu vida y no darle gusto a los demás. Ver por tus sueños y anhelos no es para nada egoísta.

VIRGO

Observa un poco más a tu alrededor para que no te lleves decepciones en cuanto a tu entorno. Si alguien no te ve con buenos ojos, este lunes sabrás quién es. Hay gente que buscará involucrarte en chismes y sacarte del juego.

LIBRA

En cada lugar que pisas hay gente que te envidia. No siempre es por lo que tienes, sino también por lo que eres. Tendrás cambios de humor inesperados, solo trata que eso no afecte a tus seres queridos ni a nadie cercano.

ESCORPIO

Lo que sucedió en un pasado ya debe quedar olvidado. No te culpes por situaciones que no podías controlar y que no sabías cómo sobrellevar. Siempre busca la manera de cumplir tus sueños, pero sin pasar sobre nadie.

SAGITARIO

En los últimos meses, estuviste deprimido, pero ahora el ánimo volverá a ti y serás la persona que tanto deseas. No gastes energía en quienes solo quieren molestarte y que te hablan de ciertas situaciones para hacerte sentir mal.

CAPRICORNIO

Tendrás muchos cambios de humor que no te llevarán a nada bueno. Primero porque no te aguantarás ni tú y segundo porque podrías lastimar a alguien cercano. Cuida un poco más tu estabilidad emocional y paciencia.

ACUARIO

No esperes mucho de la gente que ya te demostró que no le interesas. Si quieres a alguien díselo, pero tampoco estés detrás todo el tiempo. Vive la vida al máximo, sin importar quién está a tu lado.

PISCIS

Si las cosas no salen como esperas, no te quejes demasiado. Recuerda que tienes que volver a intentarlo siempre que sea necesario. Ve el panorama de una manera más positiva y siempre prioriza cumplir tus deberes a tiempo.

LA NACION