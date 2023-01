El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 23 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 23 de enero en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Cuidado con tu salud y los gastos innecesarios. Es momento de dejar el rencor de un lado y empezar estas etapas de tu vida sin enemigos. Recuerda que no debes perder el tiempo mientras esperas que la otra persona se atreva a dar el primer paso.

TAURO

Verás la luz en muchas cuestiones que estuvieron pausadas. No es el momento ideal para iniciar una relación. Aprende a dejar de estar para aquellas personas que no aportan nada a tu vida. Cuídate de los robos y deja los rencores.

GÉMINIS

Una amistad podría acudir a ti en busca de un consejo. Quita de tu vida a todos aquellos que te dañan con sus comentarios. Muchas veces has pedido la atención de quien no la merece. En este día, los nuevos amores se consolidan.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Deja de tener miedo de decir lo que sientes. En febrero se avecinan días de mayores dificultades. Es momento de que enfrentes cualquier situación que no te ha salido de la forma en la que esperabas.

LEO

No confíes tan rápido en quien llega a tu vida. Si lo que buscas es diversión y poco compromiso, entonces sigue adelante. Hay grandes oportunidades para ti, pero deberás ponerle empeño a cada proyecto. El amor ya no es tu prioridad, dado que comprenderás que puedes ser feliz solo contigo.

VIRGO

En estos días entenderás la razón por la que estás donde estás. Un amor importante seguirá en tu vida, pero no debes dejar de cultivarlo. Es momento de poner los pies sobre la tierra y no perder esa humildad que te caracteriza.

LIBRA

A veces crees demasiado en los chismes. Ten cuidado también con los cambios de humor porque podrías lastimar a un familiar. Una amistad habla mal de ti. Recuerda que la confianza no es algo que se le da a cualquiera.

ESCORPIO

En el amor vienen tiempos buenos porque comenzarás a confiar más en tu pareja. Tus números de la suerte serán el 17 y 29. No perdones las mentiras, ni te descuides que eres tu prioridad. Estás en una etapa muy buena de tu vida.

SAGITARIO

Toma en cuenta las señales de tu pareja, porque la has descuidado. Un viaje se cancela por falta de presupuesto y de interés de las otras personas. No le hagas caso a todos los que no te dejan avanzar. Tu economía se verá beneficiada.

CAPRICORNIO

Cuida mucho tus palabras porque podrías dañar a personas que son importantes para ti. Es momento de comenzar a ver la vida de forma distinta. Tampoco te enojes por cuestiones que tienen solución. Un amor podría comenzarse a concretar en las próximas fechas.

ACUARIO

Es momento de que comiences a pensar en qué es lo que quieres y en el cómo lo vas a conseguir, porque esta es una etapa complicada. Un nuevo cambio implicaría mejoras económicas. Ten cuidado por ir tan rápido, toma todo con calma.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

PISCIS

Iniciaste el año lleno de bendiciones y cambios, así que los negocios comenzarán a rendir frutos. La vida te va a enseñar que debes detenerte y no vivir tan deprisa. Hay días en los que te cuesta mucho levantarte, pero reflexiona sobre todo lo que has pasado para llegar hasta donde te encuentras. Cuidado con los cambios de última hora.

LA NACION