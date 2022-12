El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 26 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este lunes 26 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Los cambios siempre son buenos, Aries. No temas a dar ese paso que te ayudará a crecer en cuanto a tu trabajo se refiere. Cuida tus cosas porque podrías sufrir algunas pérdidas materiales. Además, uno de tus amigos la pasará muy mal por la ruptura de un romance y necesitará de ti.

TAURO

Recuerda que toda relación debe ser recíproca. No des demás a alguien que solo te ofrece migajas de su tiempo. Aprovecha el cierre de un nuevo año para analizar quiénes son las personas que sí deben permanecer en tu vida y, en cambio, a quiénes debes eliminar.

GÉMINIS

No permitas que nadie dicte las reglas de tu vida. Recuerda que nada está garantizado y debes vivir hoy como si fuera el último día. En los temas del amor, no andarás muy bien. Habrá algunas situaciones que traerán dolor de cabeza.

CÁNCER

Si tienes una relación a larga distancia, es posible que esta sufra de algunos contratiempos. Otra persona intentará interponerse entre tú y tu pareja. Eres una persona fuerte y determinada, no permitas que el pesimismo de las personas que te rodean arruine tus sueños.

LEO

No tengas miedo a implementar cambios o intentar cosas nuevas para fortalecer el vínculo con tus seres queridos. La perseverancia es una de tus virtudes, pero recuerda que no todo llegará de fácilmente. No te desesperes.

VIRGO

Es posible que en los próximos días se dé una salida fuera de la ciudad que servirá para reconectar con tu pareja sentimental. Solo ten cuidado con los tropezones porque podrías sufrir de alguna caída o golpe que afectará los planes.

LIBRA

Iniciarás el 2023 con todo. En los primeros meses del año comenzarás con la organización de un viaje que tanta falta te hace. Aunque, antes tienes que cumplir con todas tus obligaciones y trabajar en tus objetivos. Cuida tu salud y comienza con el ejercicio.

ESCORPIÓN

No habrá muy buenas noticias este lunes. Es posible que un familiar presente algunas complicaciones médicas. Aunque no será nada grave, se recuperará poco a poco y podrá comenzar el próximo año más saludable.

SAGITARIO

Si tienes pareja, es posible que haya problemas por cosas del pasado. Solo debes recordar la importancia de hablar de frente y no quedarte con nada. No tengas temor a decirle la verdad, ya que será lo único que los ayudará a superar la crisis.

CAPRICORNIO

Reconoce tu propio valor. No entregues tus sentimientos a quien no te corresponde de la misma manera. Quédate con quien te demuestre su cariño todos los días. Por otro lado, la forma en la que te comunicas con los demás es fundamental, tenlo en mente cuando se avecine algún problema.

ACUARIO

Ten cuidado con todo lo que dices. Una indiscreción de tu parte podría dañar a tus seres queridos. Tienes que aprender a guardar secretos y a no asumir responsabilidades que no son tuyas. Por otro lado, permíteles a los que te rodean que te ayuden en ese tema que te aqueja.

PISCIS

Dedica la última semana de este 2022 solo para ti. Haz una introspección en la que seas honesto contigo mismo y reconozcas qué es lo que quieres hacer para tu futuro. Rodéate de gente que te brinde buena energía.

