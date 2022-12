El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 20 de diciembre

escuchar

Nana Calistar dio para todos sus seguidores en redes sociales las predicciones de este martes 20 de diciembre. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Presta mucha atención, ya que el amor tocará a tu puerta desde tierras lejanas. Aprovecha el cierre de este año para reflexionar en lo que quieres y necesitas para ser feliz. Haz a un lado la amargura y concéntrate en buscar tu plenitud. No olvides que ésta es solo tu responsabilidad.

TAURO

Deberás aprender a ahorrar y no gastar indebidamente el dinero. Es posible que un amor del pasado regrese a tu vida. No dejes que las malas experiencias determinen cómo será tu futuro.

GÉMINIS

Habrá nuevas oportunidades para iniciar con un negocio en el giro de ventas. Tu buen sentido del humor atraerá a esa persona que desde hace tiempo te interesa. No olvides mantenerte firme en tus convicciones y trabajar en lo que deseas.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Deberás ser paciente con aquellos con los que no concuerdas. Deja de martirizarte por cosas del pasado que ya no podrás cambiar y recuerda que tampoco controlas todo el exterior.

LEO

La nostalgia invadirá tu día al recordar a aquella persona que no está físicamente contigo. Presta especial atención a tus sueños. Dale un sentido al cierre de año y comienza a analizar lo que quieres para tu vida.

VIRGO

Hoy es el día perfecto para reflexionar sobre lo que viviste en este 2022. No te enfrasques en la melancolía y mejor comienza a planear nuevos caminos que sumen a tu vida. Tienes el poder de concretar todo lo que piensas, visualízalo y así se hará realidad.

LIBRA

No tengas miedo a superar tus obstáculos. Debes demostrarles a los que te rodean que eres capaz y que el cielo no es el límite. Puede que lleguen noticias no tan buenas, e incluso podrías descubrir la verdad sobre muchas personas. No te dejes caer fácilmente.

ESCORPIÓN

La llegada de la Navidad está muy cerca y los gastos imprevistos también. Atrévete a cerrar ciclos y comienza a enfocarte más en ti. Trabaja en tus metas, que vienen días buenos que no deberás desaprovechar.

SAGITARIO

No todo lo que brilla es oro. Aprende a desconfiar hasta de tu sombra y de algunas personas que te rodean. Aunque es posible que inicies con la planeación de un viaje, ten mucho cuidado con tus finanzas.

CAPRICORNIO

No te la des de justiciero y mejor deja que el destino se encargue de las personas. Recuerda que el karma existe y llega en el momento preciso. La Navidad será una buena época para reencontrarte contigo y otros seres queridos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Llegó el momento de ordenar tu vida y sacar a las personas que no son buenas para ti. Luego tus proyectos comenzarán a fluir. Extrema precauciones porque podrías ser víctima de algún fraude. Aprender a quererte será uno de tus mayores retos.

PISCIS

El cierre del año te trata bien. Dirás adiós a las personas que solo están contigo por interés. También llegarán nuevos amores e incluso una oportunidad para mejorar de trabajo. Hay una fuerte posibilidad de que cambies de casa.

LA NACION